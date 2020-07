Na een half uur gaat het mis bij ‘Scoob!’

Scooby-Doo is sinds 1969 onder ons en komt uit de koker van animatiestudio Hanna-Barbera, ook bekend van The Flintstones. De bruine Deense dog heeft in veertien seizoenen al diverse tv-zenders versleten en maakte daarnaast zijn opwachting in films, games en op het web. De nieuwe animatiefilm Scoob! is bedoeld als herstart en poogt in navolging van de Marvel Studio een ‘cinematic universe’ te creëren. In Scoob! duiken bijvoorbeeld superheld Blue Falcon op (uit Dynomutt, Dog Wonder) en Dick Dastardly, die in diverse Hanna-Barberacartoons schurk van dienst is.

In Amerika stond de release van Scoob! gepland voor half mei, maar door de coronacrisis ging hij rechtstreeks naar VOD. In Nederland komt hij nu gewoon in de bioscoop uit.

In de proloog van Scoob! zien we hoe een eenzaam jongetje met de bijnaam Shaggy de Deense dog Scooby-Doo ontmoet, met een levenslange vriendschap tot gevolg. Jaren later sluit het eetverslaafde duo zich aan bij Mystery Incorporated: Fred, Daphne en Velma. Samen jagen ze op spoken en andere geestverschijningen, waarbij de bange Scooby-Doo altijd op schoot springt bij Shaggy.

Dit eerste half uur is het leukste gedeelte van Scoob!, vooral voor fans van de Deense dog die door een spraakbeperking van de s een r maakt: Shaggy wordt bij hem Raggy. Daarna gaat het mis en dat komt vooral door de poging van de eenvoudige cartoon een uitgebreide ‘cinematic universe’ te maken die in de toekomst kan worden uitgemolken. Het lukt maar liefst vier scenaristen niet geslaagde grappen of een coherent geheel van Scoob! te maken.

Animatie Scoob! Regie: Tony Cervone. In: 61 bioscopen (originele versie) en 124 bioscopen (Nederlandse versie) ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 juli 2020