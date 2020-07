Kabinet past coronanoodwet ingrijpend aan na forse kritiek

Het kabinet gaat de aangekondigde corona-spoedwet sterk afslanken na kritiek van de Tweede Kamer. Zo is onder meer de omstreden corona-app uit de wet geschrapt. Ook de bevoegdheid van de politie om bij mensen thuis in te grijpen, is uit het voorstel gehaald. Dat bevestigen Haagse bronnen aan NRC.

Behalve druk vanuit de Kamer speelt ook tijdsdruk mee: vrijdag is de laatste ministerraad voor het zomerreces. De coronanoodwet moet de tijdelijke noodverordeningen vervangen die nu van kracht zijn. Daarop is nauwelijks democratische controle mogelijk, bijvoorbeeld door gemeenteraden. Volgens ingewijden kan de noodwet bovendien nu ook worden afgezwakt, omdat de coronacrisis in een kalmere fase zit, en er dus minder heftige maatregelen nodig zijn.

Ook volgens coalitiepartijen was het kabinetsvoorstel voor de noodwet te ingrijpend. De Tweede Kamer drong aan op een stevigere juridische basis. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, had eveneens grote bezwaren, net als een aantal privacywaakhonden. Critici vonden dat de wet de overheid te veel macht gaf.

In de Kamer dreigde onvoldoende steun te zijn voor de spoedwet. Achter de schermen werd daarom onderhandeld over aanpassingen. De beoogde ingangsdatum, 1 juli, kwam te vervallen en ook wat betreft de belangrijkste pijnpunten (de corona-app en de handhaving in woningen) werden aanpassingen gedaan. De corona-app kan onder meer worden gebruikt om mensen die in de buurt zijn geweest van een besmet persoon, te waarschuwen. Voor de app komt waarschijnlijk een aparte wet, bevestigen ingewijden.

Naar verwachting neemt het kabinet deze vrijdag een besluit over de aangepaste versie. Begin volgende week zou de wet dan mogelijk al in de Tweede Kamer kunnen liggen.

