Haagse ambtenaar ontslagen wegens miljoenenfraude

Een Haagse ambtenaar is ontslagen op verdenking van miljoenenfraude. Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen namens het college in een brief aan de gemeenteraad.

De medewerker zou „meerjarige fraude met een substantiële financiële omvang” hebben gepleegd. Begin maart is hij daarom op staande voet ontslagen, de kantonrechter heeft dat ontslag recent gegrond verklaard. De gemeente treedt nu voor het eerst met de zaak naar buiten.

Tegen de medewerker is, zo staat in de brief, aangifte gedaan bij de Rijksrecherche. In afwachting van het onderzoek, dat zeker tot het najaar zal lopen, en een eventuele strafrechtelijke uitspraak is er conservatoir beslag gelegd op het vermogen van de ambtenaar ter verzekering van betaling. De beslaglegging gaat om een bedrag tot 2 miljoen euro.

De gemeenteraad is in een vertrouwelijke brief in maart al geïnformeerd over de fraude. Ook zijn er toen „concrete maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen”. Omdat het onderzoek van de Rijksrecherche nog loopt, geeft de gemeente verder geen commentaar.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het stadhuis wordt opgeschrikt door een integriteitskwestie. Sinds vorig jaar oktober loopt er een onderzoek van de Rijksrecherche naar vermeende ambtelijke corruptie door ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Zij worden er onder meer van verdacht tegen betaling te hebben geholpen bij het verkrijgen van nachtvergunningen.

In mei vertrok de belangrijkste vastgoedambtenaar van de gemeente na een onderzoek naar het mogelijk bevoordelen van bouwer VolkerWessels. Hij had „op meerdere vlakken niet transparant gehandeld, bijvoorbeeld door het toevoegen van passages aan verslagen”.