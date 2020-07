Gevormd door een busongeluk, nu crisismanager in Los Angeles

Het coronavirus is in Los Angeles op een donderdag in februari nog een nerveuze echo in de ochtendbulletins van CNN en andere nieuwsmedia als de Nederlander Dennis te Kloese (45) voorgaat tijdens een niet geringe wandeling naar zijn afgezonderde, tl-verlichte werkplek, waar aan de deurpost ‘General Manager’ wordt aangegeven. Zo gaat hij ook gekleed: pantalon, overhemd met korte mouw, sportschoenen.

In een kastenwand liggen artefacten uit vervlogen tijden, eigendom van een reiziger: een replica van de wereldbeker die hij won met Mexico onder 17 jaar, een actiefoto van hemzelf als potige verdediger van Zuidvogels te Huizen – „ik ben die jongen die niet valt”. Naast een groot bureau hangt een hockeystick van LA Kings-speler Drew Doughty, cadeautje tijdens een ijshockeyavond in het Dignity Health Sports Park.

Dennis te Kloese uit Bussum werkt sinds twee jaar voor LA Galaxy, de voetbalclub die wereldwijd bekend werd door sterren als David Beckham en Zlatan Ibrahimovic te contracteren en hen in een piepjonge en zwakke voetbalcompetitie hun carrière uit te laten luiden, tegen een mooi salaris. Star power noemt Te Kloese dat, belangrijk in de VS, waar soccer altijd in de schaduw staat van honkbal, basketbal en American football. Maar onder zijn technische leiding zijn er dingen aan het veranderen. Hij stelde een nieuwe hoofdtrainer aan, weekte topspelers los uit Mexico, en benoemde nog niet zo lang geleden een hoofd jeugdopleiding. Die bestond niet toen hij in Los Angeles aantrad. Het is de functie die hij jaren geleden zelf in zijn schoot kreeg geworpen.

Te Kloese was geen onverdienstelijk voetballer, hij moest het hebben van zijn werklust. Evengoed trainde hij ooit mee met jeugdelftallen van Ajax en FC Utrecht. Hij had zelfs betaald voetbal kunnen spelen, bij Excelsior, maar daar was men niet bereid hem ruimte te geven voor zijn rechtenstudie. Voetballen deed hij als amateur bij Huizen en concurrent Zuidvogels.

Met dat team zit hij in augustus 1997 in een benauwde dubbeldekkerbus, terug van een toernooi in Lage Zwaluwe, als hij op de A15 bij Papendrecht een paar rijen achter hem een klap hoort. Drie spelers van het tweede elftal zijn in een balorige bui uit het dakluik gaan hangen en overlijden ter plekke op het moment dat de bus onder een stalen balk doorrijdt. „Dat valt dan naast je op de grond”, zegt Te Kloese, zijn ogen doffer dan daarnet. „Vanuit een brandweerkazerne bel je dan je ouders om te zeggen dat het met jou goed gaat, maar niet met Martijn, Sergio en Axel. Ik denk dat je vanaf dat moment sneller volwassen wordt, en sneller beslissingen maakt.”

Traumatische ervaring

Te Kloese worstelt lang met wat hij gezien heeft, praat veel met psychologen. Met Zuidvogels wordt hij dat seizoen nog kampioen, maar hij raakt ook veelvuldig geblesseerd. Hij ziet een relatie tussen de traumatische ervaring en zijn fysieke problemen. Als hij 25 jaar oud is, stopt hij met voetballen. Te Kloese moet er een tijdje uit, gaat naar Mexico op vakantie en ontmoet daar zijn huidige vrouw.

Terug in Nederland krijgt hij een baan aangeboden bij belastingadviesbedrijf PricewaterhouseCoopers, dat een sportersdivisie wil opstarten.

Te Kloese komt in contact met Hans Westerhof, dan hoofd jeugdopleiding bij Ajax. De Amsterdammers hebben het idee opgevat om te gaan samenwerken met de Mexicaanse club Chivas Guadalajara. Ze zoeken iemand die ter plekke wil gaan rapporteren, eerst nog als vriendendienst, maar als Westerhof daar in 2002 als technisch directeur wordt aangesteld, gaat de telefoon. „Hans had iemand nodig die hij kende, met bij voorkeur een Nederlandse opleiding en een frisse blik”, zegt Te Kloese. „Hij zocht een hoofd jeugdopleiding en een hoofd scouting. Als je zo’n kans krijgt, moet je er ook wat mee doen.”

Dennis te Kloese (midden) bij de presentatie van Javier Chicharito Hernandez bij LA Galaxy, in januari van dit jaar. Foto Robert Mora/LA Galaxy

Hij verhuist naar de geboortestad van zijn vriendin, en bekleedt zonder ook maar de geringste ervaring twee managementfuncties bij een van de grootste voetbalclubs van Mexico. Chivas Guadalajara is een traditionele club, waar uitsluitend gewerkt wordt met Mexicaanse voetballers. Als de eigenaar van de club ook Chivas Los Angeles koopt, wordt Te Kloese in de Californische metropool aangesteld als technisch directeur.

Mexicaanse drugsoorlogen

In 2008 verkast hij naar Tigres, een club vlakbij Monterrey, niet ver van de Amerikaanse grens. In dat deel van Mexico worden hevige drugsoorlogen uitgevochten, en hoewel Te Kloese met vrouw en inmiddels twee dochters in een compound woont, voelt hij zich in het openbaar soms onveilig. „Dan begint het wat minder leuk te worden dat ze je overal herkennen en aanspreken. Je zal maar net ergens met je familie zitten te eten en ze openen in het restaurant het vuur. Ik had het gevoel dat dat elk moment kon gebeuren.” Van 2011 tot 2018 werkt Te Kloese voor de Mexicaanse voetbalbond, het laatste jaar is hij er zelfs de hoogste baas. Onder zijn technische leiding wordt het Mexicaanse elftal onder 17 jaar in 2011 wereldkampioen.

Al die jaren houdt hij zich staande in de Mexicaanse heksenketel, waar resultaten behalen van levensbelang is voor een carrière. „Mensen zien daar voetbal als prioriteit. Als Chivas het slecht deed op zondag, had de economie van Mexico daar op maandag last van. Dan meldden mensen zich ziek.”

Misschien is het jammer dat ik nu werk in een competitie waar een beetje op wordt neergekeken

Bij LA Galaxy komt hij in een ander klimaat terecht. De Major League Soccer (MLS) werd pas in 1993 opgericht, de sport is nog piepjong. „We zijn hier nu historie aan het maken. Er is nog altijd weinig druk om te presteren. Er kan bijvoorbeeld niet gedegradeerd worden. Je moet ervoor waken dat het niet te makkelijk wordt. Mijn ambitie houdt hier niet op.”

Met die opmerking zet Te Kloese de deur voor een avontuur in Nederland op een kier. Hij werd vorig jaar al eens met Feyenoord in verband gebracht, maar dat bleef bij een paar oriënterende telefoontjes voor de functie van algemeen directeur. Hij zou dolgraag terugkeren naar zijn thuisland, hij mist Nederland, en hij merkt dat er de laatste tijd steeds meer aandacht is voor zijn verhaal. „Ik heb prijzen gepakt met Mexico. Dat gaat op een gegeven moment opvallen. Mensen die hier komen zien een goed elftal, een goede jeugdopleiding, goed technisch beleid door goede contacten in de internationale transferwereld. Dan is het misschien jammer dat ik nu werk in een competitie waar een beetje op wordt neergekeken, maar hier kan ik tenminste echt stappen maken. En interesse uit Nederland is er niet voor niets. Daar ben ik best trots op.”

Welcome Back-toernooi

Twee weken na het interview begint LA Galaxy slecht aan de competitie. De uitwedstrijd tegen Houston Dynamo eindigt in 1-1 en een week later verliest het team van Te Kloese de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Javier Hernandez, de Mexicaanse sterspeler die Te Kloese persoonlijk aantrok, heeft visumproblemen en kan nog niet in actie komen. Weer een week later wordt de MLS stilgelegd vanwege het coronavirus. Vanaf 19 maart geldt in de staat Californië een lockdown.

Te Kloese en zijn selectie moeten improviseren. Spelers krijgen individuele trainingsschema’s waarmee ze zich in hun garage fit moeten houden. „We hebben dat zeer professioneel opgelost, vind ik. Alles werd bijgehouden met gps. Ook de voeding en supplementen werden in de gaten gehouden.”

In juni worden de coronamaatregelen in Californië stapje voor stapje teruggeschroefd. De spelers van LA Galaxy beginnen met individuele trainingen, en hebben er inmiddels twee weken van normale groepstraining op zitten. Alle selectiespelers, stafleden en het management worden elke drie dagen op corona getest. Dat is een van de voorwaarden om zonder al te veel aanpassingen te kunnen blijven trainen.

En trainen moeten ze, want deze woensdag wordt de MLS hervat met een ‘Welcome Back-toernooi’ in Disney World, Orlando. Alle 26 clubs uit de competitie nemen hun intrek in het Walt Disney World Swan and Dolphin Hotel (vier sterren), waar ze tot eventuele uitschakeling niet meer uit mogen.

Zes weken van huis

LA Galaxy reist op 6 juli naar Orlando, zo laat mogelijk omdat het zes weken zou kunnen duren voor ze weer thuis zijn. De eerste twee weken zijn uitgetrokken voor de poulefase. Die punten tellen ook mee voor het reguliere seizoen, dat in augustus moet worden hervat.

De winnaar van het knock-outtoernooi plaatst zich automatisch voor de CONCACAF Champions League. „Voor ons een hele mooie kans”, zegt Te Kloese. „De route is kort. Maar mentaal wordt dit een grote uitdaging. Het ligt niet in de menselijke aard om te worden opgesloten. Het is alsof je een donkere kamer binnenloopt zonder dat je weet waar het lichtknopje zit.”

Na het toernooi is ook nog niets duidelijk. Voorlopig loopt het aantal positieve gevallen in Californië met de dag verder op, net als in veel andere staten. Het ligt voor de hand dat voetbalwedstrijden in augustus zonder publiek moeten worden gespeeld.

LA Galaxy, voor een deel afhankelijk van kaartverkoop en met een hoofdsponsor die actief is in de evenementenindustrie, heeft inmiddels personeelsleden moeten ontslaan, vertelt Te Kloese. Hij heeft zelf ook salaris moeten inleveren, en probeert zich zo goed en zo kwaad als het gaat te concentreren op dingen die hij wél in de hand heeft. „De spelers hebben duidelijkheid nodig. Je moet nu sterk en daadkrachtig zijn, en tegelijkertijd flexibel. Ik denk dat ik dat ben.”