Ex-journalist en adviseur Roskosmos gearresteerd om hoogverraad

Ivan Safronov, voormalig journalist en huidig adviseur bij het Russische ruimtevaartprogramma Roskosmos, is gearresteerd op verdenking van hoogverraad. Dat heeft de ruimtevaartorganisatie dinsdag bekendgemaakt. Safronov zou volgens de Russische geheime dienst FSB staatsgeheimen over militaire zaken hebben doorgespeeld aan een Navo-land, aldus het Russische persbureau RIA. Het is onduidelijk om welke lidstaat het gaat.

Volgens de ruimtevaartorganisatie heeft de arrestatie niets te maken met zijn werk voor Roskosmos, waar Safronov in mei dit jaar werd aangesteld nadat hij was gestopt als journalist. Volgens de FSB werkte hij voor een buitenlandse geheime dienst, maar gedurende welke periode en in welke functie is niet duidelijk. In Rusland staat op hoogverraad een gevangenisstraf van tussen de twaalf en twintig jaar.

Als verslaggever specialiseerde Safronov zich in militaire en ruimtevaartgerelateerde onderwerpen. In april 2019 werd hij samen met een collega plotseling ontslagen bij het Russische dagblad Kommersant, waar hij sinds 2010 werkte. De twee hadden een politiek gevoelig artikel geschreven over het mogelijke vertrek van de machtige voorzitter van het Russische Hogerhuis, een trouwe bondgenoot van president Vladimir Poetin. In reactie op de ontslagen stapte vrijwel de gehele politieke redactie van de krant uit solidariteit op.

