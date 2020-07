Europese Unie in grotere economische recessie dan eerder verwacht

De Europese Unie zal dit jaar in een diepe recessie belanden als gevolg van de coronacrisis. Omdat het opheffen van de maatregelen geleidelijker verloopt dan eerder verwacht, zal het effect op de economie groter zijn dan eerder voorspeld. Dat zei de Letse Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Financiële Markten) dinsdag tijdens een persconferentie. „De economische gevolgen van de lockdown zijn heviger dan we aanvankelijk hebben ingeschat.”

De Europese Commissie verwacht dat de economie in de Europese Unie dit jaar met 8,3 procent zal krimpen. In 2021 wordt een gedeeltelijk herstel verwacht van 5,8 procent. Daarmee is de krimp een stuk groter dan de Commissie begin mei tijdens haar driemaandelijkse economische vooruitblik verwachtte. Toen werd de krimp nog op 7,4 procent geschat en het herstel op 6,1 procent. Volgens de Italiaanse Eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni toont de vooruitblik de „verwoestende economische gevolgen” van de pandemie.

Lees ook: Het EU-herstelfonds wordt nog in elkaar gezet, maar nu al zijn velen ontevreden

De recessie zal per lidstaat verschillen. Zo verwacht de Europese Commissie voor Nederland een economische krimp van 6,8 procent dit jaar. In 2021 zal de economie groeien met 4,6 procent. De zuidelijke landen worden harder getroffen. Zo krimpt de economie in Italië vermoedelijk met 11,2 procent, de Spaanse met 10,9 en de Franse economie met 10,6 procent.

Volgens de Europese Commissie vergroot de crisis de Europese ongelijkheid. Landen met een sterkere economie zoals Nederland en Duitsland kunnen meer doen dan landen met een zwakkere economie. Eurocommissaris Gentiloni benadrukte daarom het belang van een snelle overeenstemming voor het EU-herstelfonds om de economie er weer bovenop te helpen en de ongelijkheid niet verder te laten toenemen. Hoe de 750 miljard euro uit het hulpfonds verdeeld en terugbetaald gaan worden, is nog niet bekend. Dat moet de komende weken duidelijk worden.