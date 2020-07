Eropuit? Voorzichtig reizen is het veiligst

Rood, oranje en geel. Wie deze zomer naar het buitenland op vakantie wil, moet naar kleurcodes kijken. De wereldwijde epidemie van het coronavirus heeft het vakantielandschap ingrijpend veranderd. Zorgeloosheid lijkt verdwenen.

Maar wat is bij al die zorgen wel en niet verstandig? Informatie over vakantie-adviezen op websites van de Rijksoverheid is lastig te vinden en soms verwarrend en tegenstrijdig. Er is een lappendeken aan regels ontstaan, en bij de handhaving van reisbeperkingen en quarantaine wordt veel overgelaten aan de goede burgerzin.

1 Kan ik gewoon op vakantie?

Nee. Een vakantie in het buitenland vergt meer voorbereiding dan anders. In eigen land levert vakantie géén bijzondere problemen, alles blijft hetzelfde als thuis. Vérre vakanties (buiten Europa) worden op dit moment sterk afgeraden. Vanaf 15 juni is het al wel mogelijk om op vakantie te gaan naar veel landen binnen de Europese Unie, met de overheidskleurcode geel. Die betekent dat vakantiereizen mogelijk zijn, maar dat reizigers goed moeten letten op risico’s. En dat is hard nodig is, zo blijkt uit de recente lokale uitbraken van het coronavirus in Portugal en Spanje. De gebieden rond de Portugese steden Porto en Lissabon en de Spaanse regio’s La Mariña in Galicië en Segrìa in Catalonië werden opnieuw gesloten en de kleur ging lokaal naar oranje.

De landen Zweden en Groot-Brittannië hebben kleurcode oranje. Dat betekent dat Nederlanders die landen alleen mogen bezoeken voor noodzakelijke reizen – overigens worden vanuit Zweden Nederlandse toeristen wél verwelkomd. Bij terugkeer in Nederland uit deze landen geldt bovendien het dringende advies van twee weken quarantaine.

Maar let op: al deze reisadviezen van de Nederlandse overheid zijn niet bindend. „U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en de keuze om een reis wel of niet door te laten gaan”, meldt de website Nederland Wereldwijd.

Noorwegen en Finland staan nog op oranje, de verwachting is dat ze binnenkort ook overgaan op geel. Ook Turkije en Marokko staan op oranje. Marokko zelf laat in ieder geval tot komend weekend geen reizigers toe, maar het land staat weer wel op een lijst met vijftien niet-Europese landen waarvoor dankzij Europese afspraken géén inreisverbod geldt. „Maar een inreisverbod is niet hetzelfde als een reisadvies, dus de kleurcode van deze landen blijft oranje”, licht een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken toe. De lijst met landen wordt elke twee weken opnieuw geëvalueerd.

Tenslotte zijn er nog rode landen, zoals Peru en Iran waarheen alle reizen worden afgeraden.

2 Hoe kan je wijs worden uit deze wirwar?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken een speciale reis-app ontwikkeld, waarmee mensen op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen rond hun reisdoel. Heel gebruikersvriendelijk is de app overigens niet.

De website van de ANWB geeft een praktischer overzicht per vakantieland, inclusief een handig overzicht van de regels die lokaal gelden. De reiziger kan zich ook aanmelden voor een alert als er iets verandert.

Overigens gelden de quarantaine-regels voor Nederlandse vakantiegangers die terugkeren naar eigen land, óók voor buitenlandse toeristen die in Nederland op vakantie komen, ongeacht hun nationaliteit. Voor reizigers uit ‘gele’ landen gelden geen beperkingen, maar zij moeten zich hier uiteraard wel aan de Nederlandse coronamaatregelen houden. Reizigers uit ‘oranje’ landen moeten verplicht twee weken in zelfquarantaine na aankomst.

3 Hoe reis je het veiligst?

Uiteraard geldt dat je niet kunt reizen als je klachten hebt of positief getest bent op het coronavirus. Veel vervoerders vragen reizigers daarom een gezondheidsverklaring in te vullen. Bij grensovergangen of op luchthavens kan je lichaamstemperatuur worden gemeten of kun je vragen krijgen over je gezondheid.

Vanuit virologisch oogpunt is het aan te bevelen het reisgezelschap zo klein en vertrouwd mogelijk te houden, bijvoorbeeld alleen met het eigen gezin. In bus, trein of vliegtuig is het dragen van mondkapjes verplicht, wat het risico op besmetting beperkt.

Mocht je op reis ziek worden, meldt je dan bij de lokale gezondheidsdiensten en laat je testen. Mogelijk kun je pas na twee weken zelfisolatie terugkeren.

4 Wat kan je nog meer doen om risico’s te beperken?

Het is verstandig om ook in het buitenland de Nederlandse voorzorgsmaatregelen in acht te nemen zoals vaak de handen wassen (voor het eten en na toiletbezoek) en het houden van anderhalve meter afstand. Over het algemeen geldt ook: mijdt de drukte, vooral binnen. Dat geldt ook als de lokale regels soepeler zijn.

In sommige landen zijn de regels strenger. In Duitsland is het verplicht een mondkapje dragen als je een winkel bezoekt. In Spanje is het dragen van mondkapjes verplicht als het niet lukt om 1,5 meter afstand te houden, in openbare ruimtes – binnen en buiten – maar ook als er bijvoorbeeld mensen uit verschillende huishoudens in één auto zitten. In sommige gebieden, zoals op Sardinië, moet je je al een paar dagen voor je komst lokaal laten registreren.