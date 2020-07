Eis: 18 jaar en tbs in hoger beroep voor moord Utrechtse studente

In hoger beroep is opnieuw achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 33-jarige Zamir M. uit Nieuwegein voor de moord op zijn ex-vriendin, de 24-jarige Utrechtse studente Laura Korsman. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.

Laura Korsman, student verpleegkunde, werd op 11 juli 2018 doodgestoken in haar studentenhuis. M. zou haar huis zijn binnengedrongen gewapend met een mes, waarmee hij haar 26 steken toebracht zou hebben. Hij zou een latexhandschoen hebben aangetrokken om geen sporen achter te laten. In de weken voorafgaand aan haar dood werd Korsman volgens justitie „ernstig gestalkt” door de verdachte, met wie zij kort daarvoor een relatie had beëindigd.

‘Mensonterend’

M. werd vorig jaar door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechter omschreef het misdrijf destijds als „gruwelijk” en „mensonterend” en achtte bewezen dat de moord met voorbedachten rade was gepleegd. Destijds had justitie ook al achttien jaar cel en tbs geëist, maar de straf viel lager uit omdat M. verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht.

Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum is eerder gebleken dat M. een persoonlijkheidsstoornis heeft. Hij heeft geen verantwoordelijkheid genomen voor de moord en komt volgens justitie steeds met een ander verhaal. Hij heeft onder meer gezegd dat Korsman zichzelf de fatale verwondingen heeft toegebracht.