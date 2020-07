Documentaire over wat er spookt in hoofd slapelozen

Naar schatting een op de vier Nederlanders heeft last van slaapproblemen. Een statistiek die niet in de documentaire In de armen van Morpheus voorkomt, noch een analyse van hoe het dan komt dat veel mensen slecht slapen.

De film van Marc Schmidt (De regels van Matthijs) laat deze context expres weg, wat soms frustreert. Schmidt legt liever de nadruk op de meer buitenissige slaapstoornissen als narcolepsie, het ‘exploding head syndrome’ en het hebben van zulke levendige dromen en nachtmerries dat het moeite kost droom en werkelijkheid van elkaar te scheiden.

Schmidt probeert via de ‘dromerige’ vormgeving van zijn film inzichtelijk te maken wat zijn geportretteerden ’s nachts zoal ervaren. Zo zien we de aan narcolepsie lijdende vrouw keer op keer in slaap vallen in een restaurant. De gitarist met het ‘exploding head syndrome’, het voelen van kleine explosies in je hoofd, laat horen wat er in zijn hoofd spookt via knetterende soundscapes die hij met gitaarversterkers maakt.

Een kunstenares gaat in Suriname op zoek naar de bron van de nare beelden die zij elke nacht weer droomt, beelden die overigens dienen ter inspiratie voor haar intrigerende kunstwerken. Daarbij spelen een gewelddadige vader en haar verleden als Jehova’s getuige een belangrijke rol.

Documentaire In de armen van Morpheus Regie: Marc Schmidt. In: 9 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 juli 2020