Deutsche Bank schikt voor 150 miljoen voor falend toezicht Epstein

Deutsche Bank schikt voor 150 miljoen dollar (133 miljoen euro) met de bankentoezichthouder in New York. Aanleiding is het falend toezicht van de bank op de van grootschalig kindermisbruik beschuldigde multimiljonair Jeffrey Epstein, die vorig jaar zelfmoord pleegde in zijn cel. Dat heeft het New York State Department of Financial Services dinsdag bekendgemaakt.

Epstein was van van 2013 tot 2018 klant bij de Duitse bank. Die zou Epstein via een kennis op eigen initiatief verzocht hebben om klant te worden, terwijl Epstein destijds al veroordeeld was in Florida voor kindermisbruik. Honderden transacties werden achteraf in verband gebracht met zijn misdragingen. Zo gebruikte Epstein zijn rekening onder meer om schikkingen te betalen en geld te over te maken naar vrouwen in Oost-Europa.

„In het geval van Epstein faalde de bank om miljoenen dollars aan verdachte transacties te ontdekken of voorkomen, ondanks dat het concern op de hoogte was van zijn crimineel verleden”, aldus inspecteur Linda Lacewell van de financiële toezichthouder in een verklaring. Deutsche Bank laat in een reactie weten dat het aannemen van Epstein als klant „een grote fout was die nooit gemaakt had moeten worden”. De bank zegt dat het bijna een miljard dollar heeft geïnvesteerd in het verbeteren van het toezicht.

De Amerikaanse multimiljonair pleegde werd in augustus dood in zijn cel aangetroffen. Hij was aangehouden op verdenking van kindermisbruik en mensenhandel. Epstein zou tientallen minderjarige meisjes hebben betaald voor seks. De FBI arresteerde vorige week de ex-vriendin van Epstein, Ghislaine Maxwell, die wordt beschouwd als zijn handlanger.