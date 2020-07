Braziliaanse president Bolsonaro getest op coronavirus

De president werd al eerder getest op het coronavirus maar bleek nooit besmet. Brazilië is met 1,6 miljoen besmettingen na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld. Bolsonaro heeft zich regelmatig verzet tegen de coronamaatregelen. Hij werd eind juni nog door de rechter gedwongen een mondkapje te dragen in het openbaar.

De Amerikaanse ambassadeur in Brazilië, Todd Chapman, had afgelopen weekend een lunch met de president en enkele kabinetsleden. De ambassadeur vertoont geen symptomen maar wordt uit voorzorg ook getest op Covid-19, laat de ambassade op Twitter weten .

Bolsonaro vertelde aanhangers bij het presidentieel paleis getest te zijn en daarom niet te dichtbij te kunnen komen. „Ik kom uit het ziekenhuis", zei hij. ”Ik heb een scan gekregen van mijn longen. Mijn longen zijn schoon.” In een verklaring later liet hij weten thuis te zijn en „in een goede gezondheid”.

Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie wil hervatting per 1 augustus

De Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL en de spelersvakbond hebben een principe-akkoord bereikt om het ijshockeyseizoen per 1 augustus te hervatten. Dat meldt AP. Het seizoen werd in maart afgebroken wegens het coronavirus.

Volgens het plan moeten trainingen per 13 juli worden hervat, voor een ingekort seizoen waarbij 24 ploegen direct beginnen aan de playoffs. Het principe-akkoord moet nog groen licht krijgen van het bestuur van de National Hockey League (NHL) en het bestuur en de leden van de spelersvakbond. Naast hervatting van het seizoen zijn de twee zijden het ook eens geworden over verlenging van de huidige CAO met vier jaar.

Het is de bedoeling dat wedstrijden voorlopig worden gespeeld in twee gaststeden, waar de ploegen in afgesloten zones zullen verblijven om besmetting met het coronavirus te voorkomen. De Canadese steden Toronto en Edmonton worden hiervoor genoemd. Er is nog geen besluit genomen over waar de finales van de twee conferenties van de NHL en de grote finale om de Stanley Cup zouden moeten worden gehouden.

De hervatting van het ijshockeyseizoen volgt op die de basketbalcompetitie NBA, die eind juli weer wil gaan spelen. De honkbalcompetitie MLB is van plan eind juli te beginnen aan een ingekort seizoen, dat eind maart van start had moeten gaan. Amerikaans voetbal (NFL) moet in september beginnen aan een nieuw seizoen.