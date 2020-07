Consumentenbond eist schadevergoeding privacyschending Facebook

De Consumentenbond eist samen met de Data Privacy Stichting (DPS) een schadevergoeding voor Nederlandse gebruikers van Facebook vanwege het schenden van hun privacy. De organisaties hebben Facebook gedagvaard, meldt de Consumentenbond dinsdag. De organisaties vragen consumenten zich aan te sluiten bij de actie. Hoeveel compensatie zij eisen, is nog niet bekend.

De organisaties verwijten Facebook privégegevens te hebben verzameld en verkocht. Hiermee maakte het bedrijf „miljardenwinsten” door de verkoop van advertenties. Directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar zegt in een persbericht: „Facebook verzamelde op grote schaal gegevens van gebruikers die zij als privé mochten beschouwen. Zij wisten niet dat Facebook die informatie doorspeelde aan adverteerders en appmakers”. Volgens Molenaar was het privacybeleid „onvoldoende duidelijk, inconsistent en onnodig moeilijk”.

Daarnaast menen de organisaties dat Facebookgebruikers zijn misleid. „Het platform beloofde ten onrechte dat het gebruik altijd gratis zou zijn, terwijl gebruikers in feite ‘betaalden’ met hun gegevens.” Gebruikers zouden daarover „niet goed zijn geïnformeerd en hebben hiervoor geen toestemming gegeven”, aldus de Consumentenbond.

Seksuele geaardheid

Facebook verkoopt persoonsgegevens van gebruikers aan bedrijven waarmee gerichte advertenties kunnen worden geplaatst. Eerder constateerde de Nederlandse privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens dat Facebook gebruikers niet voldoende heeft geïnformeerd over het gebruik van hun persoonsgegevens voor advertenties. Ook verwerkte het platform informatie over de seksuele geaardheid van gebruikers voor advertenties zonder dat daar toestemming voor was gegeven. In de Verenigde Staten schikte Facebook vorig jaar met de Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) voor een bedrag van vijf miljard dollar vanwege privacyschandalen.