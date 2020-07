CBS: inflatie neemt fors toe tot 1,6 procent

Goederen en diensten waren in juni 1,6 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Oorzaak voor de stijging in de inflatie is volgens het CBS vooral de prijsstijging van motorbrandstof, kleding en tabak. In mei was de inflatie nog 1,2 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

De prijzen voor motorbrandstoffen daalden sterk in de eerste maanden van 2020, maar namen in juni weer toe. Hoewel deze producten in juni nog wel 7,9 procent minder kostten dan in dezelfde maand vorig jaar, was het effect van deze stijging merkbaar in de totale inflatie. Rookwaren werden duurder door de doorwerking van accijnsverhogingen van april dit jaar. Bij kleding was een kleine stijging van 0,8 procent zichtbaar, ten opzichte van een daling van 0,5 procent in mei.

De inflatie heeft extra gevolgen voor consumenten gezien de lage spaarrentes, die in de afgelopen jaren zo sterk zijn gedaald dat ze bij de meeste banken rond de 0 procent liggen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft als doelstelling de inflatie in de eurozone net onder de 2 procent te krijgen, om hiermee prijsstabiliteit te bereiken. Wanneer de inflatie dichter in de buurt van de 2 procent komt, verhoogt de ECB de rentes. In de eurozone nam de inflatie echter in juni toe tot 0,3 procent, dus dat punt is voorlopig nog niet bereikt.

Voor sommige consumentenproducten en -diensten moest het CBS een inschatting maken van de prijsontwikkeling, aangezien deze vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus niet of beperkt werden verkocht. Dit gaat om bijvoorbeeld bezoek aan sportscholen. Deze groepen waren ongeveer 6 procent van het totaal van alle bestedingen.

