AIVD-infiltrant bij extreem-rechts: ‘Het was spannend, verslavend zelfs’

Wat is het nieuws? Politie en AIVD hebben tweeëneenhalf jaar, van juni 2017 tot eind vorig jaar, een infiltrant gehad in de top van de extreem-rechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) en in de neo-nazistische Racial Volunteer Force (RVF).

. Onder toeziend oog van politie en AIVD organiseerde Prein diverse extremistische activiteiten zoals een anti-Israël-demonstratie in Den Haag, samen met de RVF.

Op het Stationsplein in Rotterdam verzamelen aanhangers van de PVV. Het is twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, ze willen hun partijleider Geert Wilders toejuichen. Overal zwaaien Nederlandse vlaggen, ertussen een enkele Vlaamse Leeuw.

Niet lang daarvoor doken aan de rand van het plein zo’n vijftien aanhangers van politieke partij Denk op. Ook partijleider Tunahan Kuzu staat ertussen. Onder de PVV’ers heeft zich aanhang gevoegd van extreem-rechtse clubs als Pegida, Voorpost en de Nederlandse Volks-Unie (NVU). Een confrontatie dreigt.

Richard Prein is ook aanwezig. De activist vindt Denk een „oriëntaalse maffiabende”. Hij wil een groot deel van de Nederlanders met een Turkse achtergrond op het vliegtuig naar Ankara zetten. Prein krijgt Kuzu en zijn medestanders in het vizier. Maar in plaats van de confrontatie aan te gaan, pakt de 47-jarige kalende man zijn mobiele telefoon. Op WhatsApp tikt hij ‘Marcel’ aan. Even later leidt een ruim aanwezige politiemacht de leden van Denk weg en worden de twee groepen gescheiden.

Marcel is een politiemedewerker. Het laatste halfjaar voor de demonstratie heeft Prein regelmatig contact met hem, en met een zekere ‘René’. Beide politiemensen hebben hem gerekruteerd als informant, hoog in de organisatie van de NVU. Dat gebeurt in nauwe afstemming met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Tweeënhalf jaar lang, tot eind 2019, geeft Prein de politie en de dienst informatie door. Hij vertelt de politie over ophanden zijnde confrontaties tussen linkse en rechtse activisten. De AIVD wordt geïnformeerd over zaken waarover de dienst groeiende zorgen heeft: de banden van extreem-rechts met aanverwante organisaties in het buitenland en met voetbalhooligans. Ook geeft Prein tot eind 2019 inzicht in de verhouding van extreem-rechts met Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet.

Eind vorig jaar krijgt Prein spijt van zijn activiteiten voor de NVU en de nog radicalere splinterorganisatie Racial Volunteer Force (RVF). Ook stopt hij als informant voor de diensten. Begin dit jaar stapt hij naar NRC omdat hij zijn naam wil zuiveren. NRC doet onderzoek naar Prein, die nu in het buitenland woont, en controleert zijn relaas zoveel mogelijk bij inlichtingenbronnen, de NVU, en in openbaar materiaal.

Verschillende bronnen bevestigen dat Prein als informant werd gerekruteerd door een regionale inlichtingendienst van de politie, die nauw samenwerkt met de nationale inlichtingendienst AIVD. Prein onderbouwt zijn verhaal onder meer met WhatsApp-verkeer met zijn vaste ‘runners’ bij de politie.

Nederlandse Volks-Unie Actief sinds 1971

De Nederlandse Volks-Unie (NVU) is een van de oudste extreem-rechtse organisaties in naoorlogs Nederland. Sinds haar oprichting in 1971 dook ze regelmatig op in jaarverslagen en brochures van de AIVD. Die betitelde de NVU als ‘volks-nationalistisch’, ‘antisemitisch’ en ‘antidemocratisch’. De NVU zou voorstander zijn van een eenpartijstaat, iets wat de huidige NVU-leider Constant Kusters ontkent. De NVU richt zich vanaf haar oprichting vooral tegen de komst van buitenlanders naar Nederland. Onbekend is hoeveel leden en aanhangers de partij heeft; naar eigen zeggen telt ze ongeveer duizend leden. De NVU deed al snel mee aan lokale en later ook provinciale verkiezingen. Het lukte echter nooit om een zetel in een gemeenteraad te bemachtigen. Ook streeft de NVU naar versterking van invloed in burgercomités en medezeggenschapsraden die meepraten over de komst van een azc of islamitische school. Verder trekt ze geregeld de aandacht met kleine demonstraties. Sporadisch werden daarbij NVU-leden gearresteerd, maar de partij zelf werd nooit verboden. Oprichter Constant Kusters is herhaaldelijk veroordeeld voor geweldpleging, verboden wapenbezit en het aanzetten tot discriminatie, voor het laatst in 2013. In 1994 werd hij veroordeeld tot een half jaar cel waarvan een maand voorwaardelijk. Bij terroristische aanslagen was de NVU voor zover bekend nooit betrokken.

De betrokken diensten willen echter niets kwijt. De woordvoerder van de AIVD zegt: „De wet maakt het voor ons niet mogelijk mededelingen te doen met wie wij wel of niet praten, en waarover.” De Rotterdamse politie mailt: „Wij zijn uitermate terughoudend met het delen van informatie.”

Preins activiteiten geven niet alleen inzicht in het uitdijende netwerk van extreem-rechts en de banden met voetbalhooligans en Forum voor Democratie. Ze laten ook zien welke keuzes de diensten maken bij hun infiltratie van extreem-rechts. Onder toeziend oog van politie en AIVD produceerde Prein extremistische teksten, stak hij geld dat hij van de diensten kreeg in de partijorganisatie van de NVU, en ondernam hij radicale activiteiten. Zo organiseerde hij met medeweten van de diensten in september 2019 een anti-Israël-demonstratie. Die werd afgeblazen na ophef in binnen- en buitenlandse media en na inmenging van de Israëlische ambassadeur.

Zwaar gepolariseerd

Richard Prein heeft een Franse vader, een Duitse moeder en is opgegroeid in Nederland. In Frankrijk behaalt hij in 1995 een diploma aan het Franse Institut Libre d’Étude des Relations Internationales in Parijs. Na banen in binnen- en buitenland als manager voor bedrijven als Reebok en Philips vestigt hij zich in 2014 in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Preins huwelijk is op de klippen gelopen en hij ziet zijn kinderen amper. Hij wil tot rust komen in het land waar hij opgroeide. „Dat lukte,” vertelt Prein, „maar ik kwam terug in een zwaar gepolariseerd land dat grote problemen kende met immigratie en integratie.”

In het buitenland is hij onder meer politiek actief geweest voor het links-nationalistische Sinn Féin in Ierland, een radicale partij die sterk is in straatactivisme. Als de spanningen in de samenleving tijdens de vluchtelingencrisis oplopen, zoekt Prein iets soortgelijks in Nederland. Mede vanwege zijn Duitse achtergrond voelt hij zich aangetrokken tot de NVU. Een partij met een neonazistisch verleden die op sociaal gebied linkse standpunten kent en zich vooral tegen de komst van buitenlanders keert. Prein wordt in november 2016 lid.

Naar eigen zeggen wordt hij een half jaar later – het is juni 2017 – voor het eerst benaderd om informant te worden. Dat gebeurt tijdens een wandeling in zijn lunchpauze door Oirschot, zo’n vijftien kilometer van zijn woonplaats. Twee mannen laten hem een verfomfaaide politiepas zien. Ze vragen of ze een stukje mee op mogen lopen, vertelt Prein. „We hebben gezien dat u kringleider bent geworden bij de NVU en willen graag met u praten”, zegt de jongste, een vijftiger met achterover gekamd haar en een zonnebril op het hoofd. Een familielid van Prein bevestigt dat de mannen eerder bij Preins huis langs waren gekomen. Maar hij was toen niet thuis.

De twee zijn goed geïnformeerd, beseft Prein. Een week eerder is hij benoemd tot kringleider in Noord-Brabant voor de NVU.

Achterbank van een auto

Twee weken later rijdt Prein naar een carpoolstrook langs de A58 bij Best. Vanaf daar wordt hij naar eigen zeggen op de achterbank van een andere auto naar het NH-hotel in Best gereden door de politiemedewerkers, die zich Marcel en René noemen. Daar vraagt een atletisch gebouwde derde man hem of hij weet met wie hij te maken heeft. „Met de AIVD neem ik aan”, zegt Prein. De man bevestigt dat. Prein wordt verteld dat hij vrijuit kan spreken. Zijn gegevens worden beveiligd met een speciale code die maakt dat die informatie alleen beschikbaar is voor de AIVD-medewerkers die hem ‘runnen’.

Op het moment dat Prein wordt gerekruteerd, is zijn relatie met NVU-leider Constant Kusters moeizaam. Die laatste bemoeit zich volgens Prein te veel met zijn pogingen om in Sint-Michielsgestel voor de NVU in de gemeenteraad te komen. Op Preins flyers mogen alleen de contactgegevens van Kusters staan, niet van hemzelf.

Niet alleen de spanningen met Kusters motiveren Prein contact te blijven onderhouden met politie en AIVD. Al in het eerste gesprek zeggen Marcel en René dat Prein helpt de openbare orde in Nederland te beschermen door met hen te praten. Dat argument vindt weerklank. Door de politie op de hoogte te houden van dreigende confrontaties, zoals in Rotterdam, kan Prein naar zijn idee voorkomen dat de NVU in een negatief daglicht wordt gesteld na straatgeweld.

Prein heeft nog een motief voor zijn medewerking: hij wil zich verkiesbaar stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar wil dat niet doen als hij geen Nederlands paspoort heeft. Prein beschikt alleen over een Frans paspoort. Hij kaart de kwestie aan bij zijn contacten. Die beloven erop terug te komen.

Demonstratie tegen asielzoekers in Ter Apel in 2017. AIVD- en politie-informant Richard Prein staat uiterst rechts. Anjo de Haan

Het contact werd ‘verslavend’

In de loop van de tijd bevalt het contact met de inlichtingenmedewerkers Prein steeds beter. „Ik had er veel plezier in”, zegt hij. „Het was spannend, verslavend zelfs, en ik voelde me onderdeel van het team.” Vanaf de zomer van 2017 heeft hij wekelijks contact met Marcel en René via WhatsApp en spreken ze gemiddeld één keer per maand af. Meestal bij restaurant De Helden van Kien in Sint-Oedenrode.

Met zijn Franse diploma is de 47-jarige Prein een buitenbeentje binnen de volkse organisatie van de Arnhemse leider Constant Kusters. Toch is hij niet de enige hogeropgeleide. Meerdere Nederlanders met een hbo- of universitaire opleiding melden zich bij de NVU. Ze ergeren zich aan de groeiende stroom migranten en vluchtelingen die Nederland binnenkomt. Ook de ‘vloed’ aan jihadistische aanslagen vanaf 2014 is koren op de molen van extreem-rechts.

„Er kwamen mensen met potentie binnen die wat van de NVU wilden maken”, zegt Prein. In tegenstelling tot andere nieuwelingen vreest Prein niet voor zijn imago. Sinds zijn echtscheiding heeft hij weinig meer te verliezen. Prein wordt zeer actief voor de partij. Hij deelt huis aan huis flyers uit, schrijft stukken voor het NVU-blad Wij Europa en loopt mee in demonstraties.

Prein zal na zijn eerste ontmoeting een belangrijke aanwinst blijken voor de politiediensten en de AIVD. In confrontaties met tegenstanders durft hij soms voorop te gaan, hetgeen zijn geloofwaardigheid binnen de extreem-rechtse scene vergroot. Dat gebeurt ook in Nijmegen, in september 2018.

Op de Waalbrug hebben kameraden van Prein een tekst van Antifa (‘Refugees Welcome’) besmeurd. De activisten van Antifa kondigen een actie aan om de besmeuring ongedaan te maken. Dat willen diverse extreem-rechtse clubs niet laten gebeuren. Een klassiek patroon van ‘actie, reactie’ tussen extreem-links en -rechts ontvouwt zich. Op een video op Facebook is te zien hoe Prein vooroploopt in de richting van gemaskerde Antifa-activisten. Net als in Rotterdam heeft hij de politie vooraf ingelicht, waardoor voldoende agenten escalatie kunnen voorkomen. „De diensten wilden weten wie er allemaal naar Nijmegen zouden gaan”, zegt Prein.

Activist Owen (zijn achternaam wil hij uit de krant houden, maar is bij de redactie bekend), die met de Rotterdamse organisatie ‘010 tegen Antifa’ naar Nijmegen reisde, herinnert zich Prein nog goed. „Dat mensen deze meneer, onder wie ik, niet geheel vertrouwden, klopt”, laat hij via Facebook weten. „Een rare vogel”, noemt hij Prein. „Maar een die niet onaardig overkwam.”

Met zijn acties wint Prein het vertrouwen van mede-NVU’ers, onder wie partijleider Kusters. In de VPRO-documentaire Ons Moederland over de NVU is Prein regelmatig te zien aan de zijde van de voorman. Ze delen samen flyers uit, selecteren bij Kusters thuis vlaggen voor demonstraties en barbecuen in zijn achtertuin tijdens een partijbijeenkomst.

De inlichtingendiensten zijn blij met Prein en gaan hem na verloop van tijd ook betalen voor informatie. „De eerste keren ging het om 50 euro, altijd contant. Vervolgens 150 euro per twee maanden en meer als ik interessante informatie leverde”, zegt Prein. Voor de inlichtingen over een dreigende confrontatie tussen extremisten van links en rechts in Nijmegen, kreeg hij na enkele dagen al 350 euro.

Een maand later krijgt Prein naar eigen zeggen nog eens 350 euro. „Met de specifieke melding dat het van de politie kwam. Er waren dus AIVD-potjes en politiepotjes.”

Prein zegt in totaal zo’n 3.000 euro te hebben ontvangen in de tweeënhalf jaar dat hij informant was. Een deel van het geld gebruikte hij om de NVU te ondersteunen door vlaggen en petten te kopen, en benzine te betalen als er een demonstratie was. „Dat werkte als een soort smeergeld”, zegt Prein. NVU-voorman Kusters bevestigt later tegenover NRC dat Prein behoorlijk wat uitgaf.

In 2018 schrijft hij samen met een ghostwriter een boek. In Het doel heiligt de middelen vertelt hij over zijn „aanwezigheid in de straten van verschillende Europese landen, waar ik me fysiek en intellectueel inzet voor de verdediging van het nationaal belang, cultuur en volk”.

Eind 2018 verkiest de NVU hem tot ‘Activist van het jaar’, wat hem een wisseltrofee in de vorm van een Duitse Rijksadelaar oplevert. Prein krijgt de prijs voor zijn boek en zijn extremistische uitingen. In november 2018, bijvoorbeeld, houdt Prein een toespraak voor de NVU in Zaanstad. Hij opent die met een uitspraak van de Duitse nazikunstenaar Hanns Johst uit de jaren dertig. „Wanneer ik het woord cultuur hoor, laat ik de veiligheidspal los van mijn Browning-pistool”, citeert Prein. De nazi’s duidt hij aan als ‘kameraden’. „In deze jaren voor de Tweede Wereldoorlog waren de kameraden uit deze tijd in een gelijkwaardige situatie als wij vandaag: in verzet tegen fysiek en vooral cultureel geweld waarbij onder andere cultuur en tradities de inzet zijn”, aldus Prein.

Het gebeurt volgens hem allemaal onder toezicht van de diensten. Die lezen zijn toespraken vooraf, zegt Prein. Ook op sociale media laat hij zich soms in extreme bewoordingen uit. ‘Straks vluchtelingenbreker’ schrijft hij bijvoorbeeld in het Duits onder een foto van een pistool die een andere rechts-extremist op Twitter heeft geplaatst. Over de Leidse universitair docent Nadia Bouras twittert hij dat ze een „dikke Arabische reet” heeft.

Slachtofferschap

Prein zegt inmiddels „een ander persoon” te zijn geworden. Hij heeft naar eigen zeggen afstand genomen van het extreem-rechtse gedachtengoed. Zijn ideeën vertonen nog antisemitische trekjes. Prein stelt bijvoorbeeld ook nu nog dat Joden te veel het slachtofferschap van de Tweede Wereldoorlog claimen. „Zij waren niet de enigen”, zegt Prein. Als nationalist is hij nog altijd van mening dat Israël wereldwijd, en in Nederland, te veel invloed uitoefent.

Vanuit die gedachte organiseert hij in september 2019 een anti-Israël-demonstratie voor de Israëlische ambassade in Den Haag. Hij werkt dan samen met een nog extremere club dan de NVU, de Racial Volunteer Force (RVF). Naar eigen zeggen betrekt Prein de RVF bij zijn plannen, omdat de diensten al lang meer wilden weten over de vereniging, onder meer vanwege haar banden met Britse neonazistische organisaties.

De betrokkenheid van de organisatie, die Adolf Hitler haar Führer noemt, leidt vooraf tot veel ophef. De Israëlische ambassadeur wil geen schreeuwende neonazi’s voor zijn deur die protesteren tegen de „zionistische lobby” in Nederland. Hij tekent protest aan tegen de demonstratie, die dan al is gemeld bij de gemeente, die geen belemmeringen ziet.

In een laat stadium wordt de bijeenkomst alsnog afgeblazen. Volgens Prein omdat ze van de gemeente alsnog naar het Haagse Malieveld moeten en er maar vijftien man zouden komen opdagen. „Dus dat had geen zin”, zegt Prein, die destijds de woordvoering deed voor de RVF, en de ophef niet had zien aankomen gezien de geringe belangstelling.

De diensten kijken niet alleen mee met Preins agitatie tegen Israël. Ze zijn ook nieuwsgierig naar wat de informant kan vertellen over een betrekkelijk nieuw onderwerp: de reacties binnen Preins wereld op de opmars van Kick Out Zwarte Piet. Deze wekt niet alleen de aandacht van extreem-rechts maar ook van voetbalhooligans.

De harde kernen van voetbalclubs waren in Nederland lange tijd apolitiek, maar door het verhitte debat rond Zwarte Piet verandert dat. Half november 2018 slaat een clubje demonstranten van Kick Out Zwarte Piet in Eindhoven op de vlucht voor honderden aanhangers van PSV. De diensten vermoeden dat zich onder de voetbalsupporters ook NVU’ers bevinden. Niet ten onrechte, blijkt uit uitlatingen van NVU-voorman Kusters. Die zegt contacten te hebben „binnen alle harde kernen”. Naar eigen zeggen helpt Kusters ze bij de voorbereiding van vreedzame demonstraties.

De diensten vragen Prein de beelden van de confrontaties tussen hooligans en anti-Zwarte Piet-activisten te bekijken. Dat helpt hen de banden tussen extreem-rechts en voetbalhooligans te bevestigen. Tussen de PSV-aanhangers herkent hij er één. Het gaat om een Feyenoord-supporter die naar Eindhoven was afgereisd. Met enkele medestanders vormt de man een extreem-rechtse groep die zich Proud Boys Nederland noemt. In februari 2019 demonstreren ze samen met de NVU en de ‘gele hesjes’ in Middelburg.

Rijksadelaar

In dezelfde maand, begin 2019, breekt Prein met de NVU. De relatie met voorman Kusters is verder verslechterd. Prein is er naar eigen zeggen bovendien van overtuigd geraakt dat het nooit wat zal worden met de NVU. „Het negativisme en het ‘kleine denken’ begonnen me te veel tegen te staan.” De Rijksadelaar, trofee van de activist van het jaar 2018, stuurt hij terug, bevestigt ook voorman Kusters.

Dat betekent niet dat Prein van de straat verdwijnt en zijn werk voor de diensten staakt. In 2019 duikt hij onder bij de ‘gele hesjes’, de soms radicale sociale beweging die regelmatig van zich doet spreken. Haar oorsprong ligt in Frankrijk. Met zijn Franse verleden kan Prein de diensten helpen dit fenomeen te duiden.

„Ze wilden weten of dit vanuit Frankrijk in Nederland ook groot zou kunnen worden en welke rechts-extremisten meededen”, zegt hij. Als bijna duizend gele hesjes in februari 2019 demonstreren in Maastricht, is Prein erbij. Tegen De Telegraaf zegt hij: „Het wordt allemaal heel krap en mensen voelen dat nu echt in hun salaris, en in wat er binnenkomt.”

De NVU demonstreert tegen de veranderingen van Zwarte Piet bij de aankomst van Sinterklaas in Maassluis in 2016. Richard Prein houdt de gele vlag vast. Foto Peter de Krom

Prein is dan teleurgesteld geraakt in de diensten. Zijn verzoek om een Nederlands paspoort blijft onbeantwoord. Als linkse activisten hem in maart 2019 opsporen en naar zijn werk mailen over zijn extreem-rechtse verleden, zeggen zijn runners weinig te kunnen doen.

De politie brengt hem een enkele keer zelfs in gevaar, vindt hij. Zo gaat de politie langs bij RVF-leider Johnboy Willemse in Ravenstein. Een dag later heeft Prein daar een barbecue met RVF-leden. Die vertrouwen de nieuweling niet en vragen hem of hij iets wist van het politiebezoek.

Wat Prein ook irriteert: hij wordt steeds meer geclaimd door zijn runners. Hem wordt voortdurend via WhatsApp om informatie gevraagd. Hij zou niet vrij zijn geweest om te bepalen wanneer hij op vakantie gaat. Prein: „Marcel en René zagen mij na verloop van tijd ook als onderdeel van het team. Als zij op vakantie waren, werd van mij verwacht dat ik in Nederland bleef om demonstraties bij te wonen.”

De grootste problemen ontstaan nadat Prein in september met de RVF de afgeblazen demonstratie tegen Israël heeft voorbereid. Niemand weet dat hij de overheid van informatie voorziet. Prein wordt uit de ledenraad van omroep PowNed gezet, waar hij november 2018 in is gekozen. Hij vermoedt vanwege zijn anti-Israël- demonstratie.

Prein is eerder geïnteresseerd geraakt in de anti-immigratiestandpunten van Forum voor Democratie en van Thierry Baudet, de leider van die partij. Hij begint FVD-bijeenkomsten te bezoeken, bijvoorbeeld in de kelder van het Amsterdamse grachtenpand waar Baudet kantoor houdt. Prein wordt lid. Hij overlegt bewijs dat hij welkom was bij FVD-bijeenkomsten. Dat is hij niet meer na de ophef over de anti-Israël-demonstratie. De woordvoerder van FVD geeft geen reden op voor de plotselinge weigering.

Prein is niet de enige met interesse in de partij van Baudet. Er zijn meer NVU’ers die warmlopen voor FVD. Ze betalen in 2017 de huur van een zaaltje in Badhoevedorp, onder Amsterdam, waar FVD bijeenkomt. „Dat was een gift van ons”, vertelt voorman Kusters. Volgens hem onderhoudt Baudet nauwe banden met de prominente NVU’er Adé Jansen, maar werken de partijen niet samen. „Baudet is bezig met Forum en dat doet hij goed. Hij is op de [Vlaams-nationalistische] IJzerbedevaart geweest en hij heeft een aantal zeer conservatieve sprekers uit Amerika gehaald. Dat zegt iets over zijn radicaliteit.”

Als de verwevenheid tussen de NVU en FVD in de publiciteit komt, schrikt die laatste partij terug. Schielijk wordt de huur aan de NVU terugbetaald. Mensen als Prein moeten erom lachen. Hij overlegt bewijs dat hij voorafgaand aan FVD-bijeenkomsten via e-mail vroeg of hij welkom was en dat hij nooit werd geweigerd. Hij noemt ook namen van andere NVU-leden of sympathisanten die lid zijn van FVD. Het gaat bijvoorbeeld om Koos Roegholt, die bij NVU-demonstraties opduikt en in een verslag van een FVD-bijeenkomst in dagblad Trouw wordt geciteerd als „partijlid van het eerste uur”. Ook noemt Prein de zelfverklaarde ‘patriottische’ activist Ben van der Kooi – volgens linkse tegenstanders een neonazi.

Afgelopen januari neemt Prein een besluit. Hij laat Marcel via WhatsApp weten dat hij voor werk naar het buitenland verhuist. Zijn werk voor de diensten stopt. „De samenwerking sinds 2017 heb ik zeker als positief en ‘evenwichtig’ ervaren”, valt te lezen in het uitgebreide appverkeer met zijn runners dat Prein laat zien.

Hoe rijmt hij deze positieve terugblik met zijn kritiek op de diensten? „Ik merkte dat het meestal de leiding van Marcel en René was die niet mee wilde werken.” Als hij hen vroeg uit te zoeken wie de afzender was van een e-mail naar zijn werk over zijn activiteiten voor extreem-rechts, „dan duurde het een week voordat ik antwoord kreeg en dat was dan negatief”, zegt Prein.

Hij waarschuwt mensen die met de diensten willen samenwerken. „Uiteindelijk is het allemaal éénrichtingsverkeer en als het misgaat, laten ze je vallen.”

Enkele weken na zijn laatste appje aan Marcel neemt Prein definitief afscheid van zijn schemerbestaan als informant en neemt hij contact met op met NRC. Hij wil zijn „naam zuiveren”, zegt hij, onder meer door te laten zien dat hij ook voor de overheid werkte en hielp de openbare orde te beschermen.

Skinheads

In Arnhem reageert NVU-voorman Kusters gelaten als hij kennisneemt van het verraad van zijn naaste kameraad. Hij zegt dat hij Preins ondermijnende activiteiten al snel „in het snotje” had. „Wij ‘parkeren’ iemand als we merken dat er iets geks aan de hand is”, zegt Kusters bij een ontmoeting in Arnhem. „Dan gaat er geen belangrijke informatie meer heen.” Volgens Kusters liep Prein in de gaten. Zo stak hij zijn licht op bij skinheads. „Hij is helemaal geen skinhead”, zegt Kusters. „Hij is even oud als ik, maar dan gaat-ie wel naar skinheadgroepjes toe. Dan denk je: hier klopt iets niet.”

Maar hoe kon het dat Prein eind 2018 nog werd verkozen tot activist van het jaar? Kusters: „Hij had redelijk veel gedaan voor de partij, dus we vonden dat dat beeldje hem toekwam. Kijk, je kunt wel dingen vermoeden, maar niet hardmaken. Nu jij dit mij vertelt, denk ik: ja, dat lost voor mij een heleboel op.”

Kusters kondigt aan terug te zullen komen op Preins ‘coming-out’ als informant in een groot verhaal in het septembernummer van Wij Europa, het magazine van de partij. En misschien blijft het daar niet bij. „Mijn reikwijdte is ver, hoor”, zegt Kusters. „We zitten in een sterk internationaal netwerk. Dit verhaal gaat zich rondspreken. Met verraders zijn ze niet blij.”

Infiltratie Nederlandse Volks-Unie al vaker doelwit inlichtingendienst

De Nederlandse Volks-Unie is volgens bronnen meermaals geïnfiltreerd door inlichtingendiensten van politie en Rijk. Die beschouwen de NVU als legitiem doelwit, omdat ze de openbare orde en maatschappelijke stabiliteit zou bedreigen. Onderzoekscollectief Jansen en Jansen berichtte dat NVU en haar concurrent, de Centrumpartij, in de jaren tachtig waren geïnfiltreerd door burgerinformant Eric de Jong. In opdracht van de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) pookte De Jong het vuurtje op tussen twee aartsrivalen: Joop Glimmerveen en Hans Janmaat. Op eigen initiatief ontvreemdde De Jong de ledenadministratie van de Centrumpartij. Nadat hij ook het tafelzilver van de weduwe van NSB-voorman Rost van Tonningen had gestolen, liep De Jong tegen de lamp. Bij de rechtszaak over de diefstal moest de BVD toegeven opdrachtgever van De Jong te zijn geweest. Voor infiltraties van informanten hanteren de diensten diverse regels. Zo mag een informant geen onwettige acties uitvoeren of anderen daartoe aanzetten. Binnen de diensten wordt erkend dat dit een grijs gebied is. De ene ‘runner’ of ‘operateur’ (iemand binnen de AIVD of een politiedienst die een informant runt) staat meer toe dan de andere. Daarbij spelen ook het belang en soort activiteit van de infiltrant een rol. Belangrijkste stelregel is dat de dienst niet in problemen mag komen als gevolg van de acties van de informant. Er zijn ook regels voor de beloning die een informant krijgt. Het geven van bijvoorbeeld onkostenvergoedingen mag, maar betalingen op reguliere basis niet omdat dit de betrouwbaarheid van de informatie kan aantasten. Bovendien ontstaat dan een structurele relatie met de dienst, die alleen aan (betaalde) agenten is voorbehouden. De minister van Binnenlandse Zaken moet voor het runnen van een agent toestemming geven. Prein kreeg naar eigen zeggen voor concrete informatie ten minste een paar honderd euro uitgekeerd, in totaal ongeveer 3.000 euro. Zonder kwitanties. Het beloven van het regelen van een verblijfsvergunning of paspoort – dat laatste wilde Prein – mag niet, tenzij er grote staatsbelangen in het geding zijn, zoals een ophanden zijnde aanslag. Onderzoekscollectief Jansen en Jansen publiceerde in 1991 over asielzoekers en de BVD. Asielzoekers werd een verblijfsstatus beloofd – en soms ook gegeven – als ze informatie gaven over terroristische bewegingen of activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten, aldus Jansen en Jansen. De runners van de dienst moeten van meet af aan duidelijk zijn tegenover de betrokken infiltrant wat ze wel en niet aan diensten kunnen leveren.