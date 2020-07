Vermoedelijk acht doden bij vliegtuigcrash boven meer Idaho

Zeker twee mensen zijn maandag omgekomen bij een botsing tussen twee vliegtuigen boven een meer in de Amerikaanse staat Idaho. Dat meldt persbureau AP. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de overige zes inzittenden het ongeluk ook niet hebben overleefd.

Ooggetuigen zeggen tegen AP dat de twee vliegtuigen rond 14.20 uur (lokale tijd) op elkaar botsten en in het water stortten. Twee lichamen zijn inmiddels uit het water gehaald. Naar de zes anderen wordt nog gezocht. Volgens nieuwszender CNN zaten er ook kinderen aan boord.

Een van de toestellen, een Cessna 206, is inmiddels gelokaliseerd op een diepte van veertig meter. Het vliegtuig zal later op de dag of dinsdag uit het water worden gehaald. De oorzaak van de botsing is niet bekend, luchtvaartautoriteit FAA doet onderzoek naar het incident.