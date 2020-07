Uber neemt bezorgservice Postmates over

Het Amerikaanse techbedrijf Uber neemt voedselbezorger Postmates over voor een bedrag van 2,65 miljard dollar (2,3 miljard euro). Dat hebben de bedrijven maandag bekendgemaakt. Met de overname versterkt Uber de concurrentiepositie die het in de Amerikaanse bezorgservice heeft tegenover onder andere het Nederlandse Just Eat Takeaway.

Samen zijn Uber en Postmates goed voor 37 procent van de markt voor maaltijdbezorgservices in de Verenigde Staten. Vooral in het zuidwesten van het land, voornamelijk in en rondom de stad Los Angeles, heeft het in 2011 opgerichte Postmates veel klanten. Marktleider in de Verenigde Staten blijft vooralsnog DoorDash, dat 45 procent van de klanten bedient.

Uber heeft fiks te lijden gehad onder de coronacrisis. Het bedrijf ontsloeg duizenden werknemers na een omzetdaling van 80 procent. Dit ontstond doordat plotseling veel minder mensen gebruik maakten van de Ubers taxi-app. Door in te zetten op uitbreiding in de markt voor thuisbezorging, waar tijdens de virusuitbraak juist groei is gekomen, probeert Uber de verliezen te compenseren.

Eerder had Uber al Grubhub op het oog voor een overname, maar het bedrijf werd gepasseerd door het Nederlandse Just Eat Takeaway. Vorige maand werd bekend dat het Nederlandse bedrijf, dat voortkomt uit het in 2000 opgerichte Thuisbezorgd, voor 7,3 miljard dollar Grubhub overneemt. Daarmee heeft Just Eat Takeaway nu ongeveer 70 miljoen klanten op vijf verschillende continenten. Op de Amerikaanse markt bedient Grubhub 17 procent van de klanten.

