Vooroordelen zijn fnuikend, maar als je bereid bent je vastgeroeste ideeën los te laten, kunnen ze leerzaam zijn. Dat je niet altijd op een eerste indruk af moet gaan.

Iedere keer als ik een boek zie met daarop een man met een lap vlees in zijn handen, rol ik als vanzelfsprekend met mijn ogen en ga verder met waar ik mee bezig was. Ik heb er niks mee, die barbecue lifestyle waarin mannen met leren schorten hun stoere oerzelf hervinden, of zoiets.

Tegelijk moet ik bekennen dat ik in het Singaporese restaurant Burnt Ends, zo’n beetje het summum van leren schorten en hipsterbaarden, overrompeld werd door de fantastische gerechten en het subliem gegrilde vlees. Net als in het beroemde Asador Etxebarri, net buiten Bilbao en heel wat ingetogener en rustieker dan Burnt Ends, waar we niet alleen smelt-in-de-mond-zacht vlees proefden maar ook de allerlekkerste ansjovis ooit.

Het is dan ook meer die zwaargemarkete cultuur eromheen die me tegenstaat, want in werkelijkheid ben ik dol op ongecompliceerd barbecueën; gewoon een gril, smakelijk gekruid vlees, bijgerechten en uren tafelen zonder die Instagram-poeha. Een van de dierbaarste momenten is mijn moeder in Marokko, gehurkt voor een houtskoolgrill, waaier in haar hand en de verse sardines of gehakt op het vuur.

En toen vrienden ons laatst uitnodigden voor een Koreaanse barbecue verheugde ik me er enorm op.

Wat dus tussen mij en Roel Westra’s boek BBQ Magic, next level smoken, braden, grillen en garen in stond, was de kaft waarop ‘Pitmaster X’ Westra stond met leren schort voor en … U raadt het al. Maar al lezend moest ik mijn oordeel inslikken.

Zeker, BBQ Magic wordt gekenmerkt door van die grappig bedoelde namen voor gerechten waar chefs en kookboekauteurs in grossieren sinds, als ik me niet vergis, de Italiaanse chef Massimo Bottura wereldberoemd werd met gerechten als ‘oops, I dropped the lemon tart’.

Maar het bevat simpelweg een boel gevarieerde recepten (zelfs een kaasplank!) voor genoeglijke middagen en avonden met heldere uitleg bij de diverse grillmethoden en vegetarische alternatieven en bijgerechten om daar al te moeilijk over te doen.

Roel Westra BBQ Magic Luitingh-Sijthoff 288 blz. € 29,99

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven