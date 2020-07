Srebrenica’s doden: grootste forensische ‘legpuzzel’ ooit

Vraag naar de succesvolste hulporganisatie in Srebrenica en alle vingers wijzen naar het verderop gelegen Tuzla. Daar zit het laboratorium van de International Commission on Missing Persons (ICMP). In ruim twintig jaar hebben de medewerkers meer dan zevenduizend van de achtduizend vermoorde Bosnische moslims uit Srebrenica geïdentificeerd. Hun methode wordt in de hele wereld gebruikt – van de slachtoffers van de tsunami in Thailand tot aan de doden van MH17. Kosten van hun werkzaamheden wereldwijd in 2019: ruim twaalf miljoen dollar.

ICMP is opgericht in 1996, kort na het bereiken van het Dayton-vredesakkoord dat een einde maakte aan de oorlog in Bosnië, op initiatief van de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton. De huidige directeur, Kathryne Bomberger, arriveerde niet lang daarna in Tuzla. Ze trof, vertelt ze in een videocall vanuit ICMP’s huidige hoofdkantoor in Den Haag, een ziekenhuis aan dat uitpuilde van de lijken en een ziekenhuisstaf die dreigde het werk neer te leggen. „Het eerste wat ik regelde was de bouw van een mortuarium.”

Daarmee waren niet alle problemen opgelost. Neem de overblijfselen. Die bleken niet intact te zijn. In een poging hun sporen uit te wissen, hadden de (Bosnisch-)Servische strijdkrachten de doden opgegraven en met bulldozers in andere graven, verderop, gedeponeerd, waarbij ledematen, gebitten en kleding door elkaar waren ‘gehusseld’. Bomberger: „Eén lichaam is uiteindelijk op elf verschillende locaties teruggevonden, meer dan vijftig kilometer uit elkaar.” De onderzoekers zelf noemen het „de grootste forensische legpuzzel ooit”.

In 1998 kon de commissie gebruikmaken van dna-technieken. Lijken werden daardoor sneller geïdentificeerd. Maar het mortuarium raakte niet leger, want de vrouwen van Srebrenica eisten dat hun geliefden werden begraven in Srebrenica. Ze werden daartoe aangemoedigd door Bosnische nationalistische politici, die spraken over duizenden witte palen om zo de herinnering aan de genocide zichtbaar te houden.

Dat was weer tegen de wil van de Bosnische Serviërs. En omdat zij sinds de val van de enclave de overgrote meerderheid in Srebrenica vormden, stokte de voortgang. Zo werden in de jaren na de eeuwwisseling nog volop lichamen gevonden, maar die werden door ruimtegebrek opgeslagen in een zoutmijn in Tuzla, want het mortuarium lag binnen enkele maanden vol.

‘Psychologische marteling’

Bomberger noemt het „psychologische marteling van de nabestaanden”. Ook al konden zij weten dat hun vaders, mannen en zonen waren vermoord, zonder een geldige identificatie en een behoorlijke begrafenis bleven ze hopen op een terugkeer. Een fenomeen dat zich overal ter wereld voordoet, zegt Bomberger, ook bij de nabestaanden van de aanslag op de MH17. „Die blijven denken dat hij op een dag door de deur wandelt.”

Daarbij deden vreemde verhalen de ronde onder de Bosnische moslims; dat de mannen van Srebrenica waren afgevoerd naar kampen in de Servische heuvels bijvoorbeeld. Onder de nabestaanden, vaak ongeletterde boerenvrouwen, werden die giftige verhalen gretig doorverteld.

Identificatie 17.000 lichaamsdelen onderzocht

In hun zoektocht naar de doden van Srebrenica hebben de medewerkers van de International Commission for Missing Persons (ICMP) 17.000 lichaamsdelen onderzocht, die op 430 verschillende plaatsen werden gevonden. Tot juli 2020 hadden ze 6.993 lichamen geïdentificeerd, verreweg de meesten op basis van dna-onderzoek. Op 11 juli 2019 waren er 6.572 doden begraven, de meesten op de begraafplaats even buiten Srebrenica, bij Potocari, aan de overkant van wat ooit het Dutchbatkamp was. De begrafenis van nog eens acht doden staat voor aanstaande zaterdag, 11 juli, gepland.

Closure [een fatsoenlijke begrafenis waarna het trauma kan worden afgesloten] zoals tot dan toe de gang van zaken was in het geval van vermiste personen, was ontoereikend, zegt Bomberger. „Voorheen was het adagium: hier is het lichaam, begraaf het en probeer verder te gaan met je leven. Dat is een humanitaire benadering. Maar wij wilden rule of law.”

Dat betekent zoveel als het naleven van de beginselen van de rechtsstaat. Of, in de woorden van Bomberger, „behandel de mensen zoals je zelf behandeld wilt worden. Westerse standaarden gelden hier ook”. Dat betekende niet alleen een zak met een lichaam om te begraven, maar ook actieve deelname van de eigen staat in onder meer het opsporen van de doden en het vervolgen van de moordenaars.

Om de staat daartoe te bewegen, moest er druk worden uitgeoefend; niet alleen op nationale regeringsfunctionarissen, maar ook op leiders uit de verschillende ‘entiteiten’ (zie inzet). Dat gebeurde door de nabestaanden, zoals de weduwen van Srebrenica, die met internationale hulp werden opgeleid tot krachtige en mondige belangenbehartigers. Bomberger: „Families van nabestaanden zijn vaak veel invloedrijker dan ze denken.” En door de internationale gemeenschap die rond de eeuwwisseling, in tegenstelling tot vandaag de dag, verenigd en onder sterk, westers leiderschap stond. „Kijk naar Syrië, waar veel internationale werkzaamheden nu worden bemoeilijkt door een gebrek aan internationale consensus.”

Het werd een lange weg, zegt Bomberger. In 2003 werden de eerste palen geslagen in wat zou uitgroeien tot een immense begraafplaats en monument, nadat de Hoge Vertegenwoordiger voor Bosnië en Herzegovina Paddy Ashdown zich persoonlijk en langdurig met de tegenstribbelende Bosnische Serviërs had bemoeid. In 2005 richtte de Bosnische regering een commissie in die zich ging bezighouden met de vermisten in het land. En in 2011 werd generaal Mladic, die de aanval op Srebrenica leidde, gearresteerd en naar het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag overgebracht.

Corruptie wijdverspreid

Druk werd er ook uitgeoefend als er sprake was van corruptie – in Bosnië, dat een systeem van corruptie en cliëntelisme kent, is dat wijdverspreid. Zoals toen de Bosnische autoriteiten ICMP verordonneerden om een transformator aan te schaffen voor het laboratorium in Tuzla – „groot genoeg om een hele pizzaketen van stroom te voorzien”. Kosten: 100.000 Duitse marken (ruim 51.000 euro). „Ik heb ze gebeld en gezegd: dat moet je vooral proberen. Want dan zorg ik ervoor dat er vanaf nu twintig nabestaanden op je stoep staan te demonstreren, iedere dag opnieuw.”

Al die tijd lag ICMP zelf ook onder een vergrootglas. Of ze wel naar alle vermisten zochten, ongeacht etniciteit en religie. Bomberger: „Dat deden we, al hebben we vanaf het begin gezegd dat er geen sprake kon zijn van een gelijk opgaan.” Dus niet bijvoorbeeld drie Bosnische moslims identificeren, en daarna drie Bosnische Serviërs, om pas dan weer verder te kunnen met de identificatie van moslims.

Om de vergiftigende naoorlogse propaganda te lijf te gaan, moest het hele proces zo transparant mogelijk verlopen – in Tuzla stonden de vrouwen van Srebrenica bijna met hun neus op het laboratoriumonderzoek. Ook leidde de commissie een tiental lokale mannen en vrouwen op tot forensisch onderzoeker en dna-expert. Zij werden niet alleen ambassadeurs van ICMP in de lokale gemeenschappen, maar speelden ook een belangrijke rol in het verkrijgen van dna van de Bosniërs.

Nu, vijfentwintig later, zijn er ruim zevenduizend vermisten uit Srebrenica geïdentificeerd. En ook de laatste achthonderd vermisten zullen een naam en een begrafenis krijgen, zegt Bomberger. Door middel van nieuwe technieken, waarmee ook dna-onderzoek onder verre verwanten uitsluitsel kan geven, en met hulp van Amerikaanse satellietbeelden, waarmee sporadisch nog nieuwe massagraven worden ontdekt. „En ja”, zegt Bomberger, „dat is meer dan waar we vijfentwintig jaar geleden op hadden durven hopen.”

Donaties Veel geld uit Nederland

Vijf maanden na de val van Srebrenica tekenden de strijdende partijen in Parijs het Dayton-vredesakkoord (1996). Daarna brak een periode van wederopbouw aan. Internationale hulpverlening kwam op gang. Ook Nederland doneerde. Tussen 1995 en 2015 ontving Bosnië en Herzegovina circa 624 miljoen euro van Nederland. Daarvan ging een krappe 125 miljoen naar de regio Srebrenica – het gelijknamige stadje en vier andere gemeenten. Dat geld ging naar woningen, waterleidingen en lantaarnpalen, maar ook naar opbouw en versterking van de rechtspraak, terugkeer van vluchtelingen, de bouw van een Memorial Centre en ‘immateriële zaken’ als verzoening, waaronder bijeenkomsten en culturele uitwisselingen. Daarnaast gaven tientallen particulieren hulp aan Srebrenica en de getroffen inwoners. Ze brachten keuken- en ziekenhuisapparatuur, bouwden een jongerencentrum, legden sportvelden aan, hielpen met het opzetten van een rozenkwekerij. Hoeveel de particuliere giften in totaal bedroegen, is niet centraal bijgehouden. In de topvijf van grootste buitenlandse donoren aan Bosnië stond Nederland lange tijd op de vijfde plaats. Schuldgevoel speelde daarbij een grote rol, zeggen diverse hulpverleners na een telefonische rondgang. En anders herinnerden de Bosniërs hen wel aan de catastrofale gebeurtenissen in de enclave, in 1995. Het S-woord viel snel, zeggen hulpverleners. Tussen 2015 en 2019 gaf de Nederlandse overheid 14 miljoen euro aan Bosnië, waarvan een krappe 7 miljoen voor Srebrenica. Sinds 2017 wordt de Nederlandse hulp afgebouwd. Van het donatiegeld dat door de gehele internationale gemeenschap werd opgebracht, verdween een deel door corruptie. Niemand weet precies hoeveel, maar er wordt gesproken over ‘tientallen miljoenen’. Daar komt nog bij dat een deel van het geld voor terugkeer en verzoening was bedoeld – maar die bleven vaak uit. In Bosnië heeft een immense volksverhuizing plaatsgevonden. In Srebrenica bijvoorbeeld, trokken ontheemde Bosnische Serviërs uit Tuzla in de huizen van de verdreven Bosnische moslims, die op hun beurt weer onderdak vonden in de verlaten flats in Tuzla. Wederzijds wantrouwen en slechte samenwerking zorgden voor verdere vertraging bij de totstandkoming van hulpprojecten. Ten slotte werkte de opbouw van het nieuwe land ook niet mee; met het Dayton-akkoord besloot de internationale gemeenschap het land op te delen in een centraal gezag en twee entiteiten: de Servische Republiek voor de Bosnische Serviërs en de Moslim-Kroatische Federatie voor de Bosnische moslims en Kroaten. Iedere entiteit kent haar eigen, stroperige bestuurslaag; iedere bevolkingsgroep gunt de ander weinig. Of, zoals een voormalig diplomaat zegt: „Voor iedere oplossing krijg je er twee problemen bij.”