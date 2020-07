Chinese chipmaker SMIC: China mikt op eigen chipindustrie

Hoe hardnekkiger de VS de toevoer van chips en chiptechnologie aan Chinese bedrijven afknijpen, des te hartstochtelijker werkt China aan een eigen chipindustrie.

De hoofdrol in deze techoorlog is weggelegd voor telecombedrijf Huawei en een belangrijke bijrol speelt SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

Deze Chinese chipmaker krijgt binnenkort een notering aan de beurs van Shanghai. Dat levert het bedrijf een kapitaalinjectie op van omgerekend 5,8 tot 6,7 miljard euro, volgens het prospectus dat maandag werd gepubliceerd.

SMIC heeft dat geld nodig om een plek te kunnen veroveren in een industrie die gedomineerd wordt door de VS, Zuid-Korea en Japan. De Chinese chipmaker, die ontwerpen van andere fabrikanten in opdracht produceert, loopt qua technologie nog enkele jaren achter. Pogingen om geavanceerde chips te gaan maken met de allernieuwste lithografiemachine van het Nederlandse ASML werden gedwarsboomd.

Chinese exportvergunning

De Nederlandse overheid heeft, onder meer op aandringen van de Amerikanen, de Chinese exportvergunning van ASML’s EUV-techniek al een jaar ‘in beraad’. Tot die tijd kan SMIC fluiten naar de bestelde lithografiemachine van ruim 100 miljoen euro.

SMIC krijgt een notering aan de STAR Market – China’s alternatief voor techbeurs Nasdaq. Het bedrijf heeft al een notering aan de beurs in Hong Kong, waar de koers van SMIC maandag met 20 procent omhoog schoot.

Beleggers rekenen erop dat de klandizie zal groeien omdat de VS de export van Amerikaanse technologie aan Huawei blokkeren. Zo hopen de Amerikanen China’s opmars in 5G-netwerken af te remmen. De daadwerkelijke exportregel is nog niet van kracht – dat geeft de Amerikaanse president Trump even tijd om de dreiging boven de handelsbesprekingen te laten bungelen.

Huawei is op zoek naar alternatieven voor chips van Intel en AMD en de zelfontworpen smartphonechips die het laat maken bij TSMC, uit Taiwan. Al die technologie kan SMIC niet leveren, een deel van de minder fijnmazig geproduceerde chips wel.

China is de grootste afnemer van chips, maar leunt qua productie nog sterk op het buitenland. De top-10 van chipfabrikanten bestaat uit westerse bedrijven, met op de tiende plaats NXP. Weliswaar hebben veel westerse bedrijven fabrieken in China, maar daar maken ze niet hun meest geavanceerde producten.

Zonder ASML’s cruciale EUV-technologie komt SMIC niet los van de VS

De productielijnen voor chips worden elk jaar duurder – een nieuwe chipfabriek kost al snel 10 tot 15 miljard dollar en vergt zeer gespecialiseerde kennis. De Chinese staat stak in mei nog 2 miljard dollar in SMIC, in de hoop de technologische onafhankelijkheid van de Amerikanen te versnellen. Zonder ASML’s cruciale EUV-technologie zal dat lastig zijn.

