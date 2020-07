Russische journaliste ontloopt celstraf voor ‘goedpraten terrorisme’

De Russische journaliste Svetlana Prokopjeva hoeft niet de cel in vanwege een kritische opmerking over het politieke klimaat in Rusland. Een rechtbank in de West-Russische stad Pskov oordeelde maandag dat ze schuldig is aan het „goedpraten van terrorisme”, maar legde haar volgens persbureau Reuters slechts een boete op van 500.000 roebel (circa 6.200 euro). De aanklager had zes jaar cel geëist tegen Prokopjeva.

Prokopjeva, die als freelancer werkt voor de liberale media Radio Free Europe en Echo Moskvi, maakte de opmerking in november 2018 als reactie op een aanslag in de stad Archangelsk. Een zeventienjarige jongen had zichzelf daar opgeblazen in een kantoor van de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie (FSB). Hij was zelf het enige dodelijke slachtoffer. Op sociale media zou hij volgens de BBC van tevoren een bericht hebben geplaatst met kritiek op FSB.

In een stuk voor Echo Moskvi legde Prokopjeva een verband tussen de aanslag in Archangelsk en de beperkte vrijheid van meningsuiting in het Rusland van president Vladimir Poetin. Als de staat geen ruimte biedt voor protest en activisme, kan dat volgens Prokopjeva leiden tot radicalisering van jongeren.

Vrijheid van meningsuiting

Prokopjeva hield in de rechtszaal vol onschuldig te zijn. De rechtszaak was volgens haar een poging „de vrijheid van meningsuiting de nek om te draaien”. „Ik ben niet bang om kritiek te leveren op de overheid”, zei ze in haar slotverklaring. „Ik ben niet bang om de autoriteiten of de veiligheidsdiensten te zeggen dat ze het mis hebben. Want ik weet hoe verschrikkelijk het kan worden als ik me niet uitspreek - als niemand zich meer uitspreekt.” Ook de Europese Unie en mensenrechtenorganisaties uitten hun zorgen over het proces tegen Prokopjeva.

Naast de celstraf van zes jaar had justitie ook een werkverbod van vier jaar gevraagd tegen Prokopjeva. Waarom haar straf maandag aanmerkelijk lager uitviel dan de eis, is nog onduidelijk. Evenmin is bekend of een van de partijen in het proces nog beroep aantekent tegen het vonnis.