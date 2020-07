Rechter VS legt omstreden Dakota-pijpleiding stil

Een federale rechter in Washington, DC heeft maandag bevolen dat de omstreden Dakota Acces-pijpleiding in het noorden van de Verenigde Staten binnen dertig dagen stilgelegd moet worden. De pijpleiding mag pas weer in gebruik worden genomen als de gevolgen voor het milieu beter onderzocht zijn. Zo’n onderzoek kan zeker een jaar duren, melden internationale persbureaus.

Het besluit van de rechter is een voorlopige overwinning voor de oorspronkelijke bewoners van de Sioux-stam, die hevig geprotesteerd hebben tegen de aanleg van het project in de buurt van hun reservaat. De pijpleiding brengt olie uit de schalievelden van North Dakota naar raffinaderijen in Illinois. Een deel van die leiding loopt onder een meer door dat de Sioux als vis- en jaaggebied beschouwen en dat als bron dient voor drinkwater.

Onterecht toestemming

De federale rechter vindt dat een onderzoek uit 2017 van het Amerikaanse leger de gevolgen voor het milieu van de Dakota-pijpleiding niet goed aantoont. Daardoor is volgens hem onterecht toestemming gegeven voor de aanleg.

De vorige Amerikaanse president Barack Obama legde de bouw van de Dakota Access in 2016 al stil uit milieuoverwegingen. Obama’s opvolger Donald Trump gaf kort na zijn aantreden in 2017 per decreet juist toestemming voor de leiding, die hetzelfde jaar nog in gebruik werd genomen door Energy Transfer. Kort na de uitspraak van de rechter maandag maakte het oliebedrijf bekend in beroep te gaan.

