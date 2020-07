Oud-generaal Arie van der Vlis (79) overleden

Oud-generaal Arie van der Vlis is zaterdag op 79-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Rijnsburg. Dat meldt het ministerie van Defensie maandag. Waaraan Van der Vlis is overleden, is niet bekendgemaakt.

Van der Vlis was van 1992 tot 1994 Commandant der Strijdkrachten, een functie die toen nog Chef Defensiestaf werd genoemd. Als generaal was hij tegen het regeringsbesluit in 1993 om Nederlandse militairen naar Srebrenica te sturen. Hij vond dat de militairen te licht waren bewapend en niet goed voorbereid om de enclave te beschermen. De val van Srebrenica in 1995 leidde tot de dood van meer dan achtduizend moslimmannen, wat gebeurde onder het oog van de Nederlandse blauwhelmen.

Van der Vlis stapte in 1994 op als Chef Defensiestaf. Hij kon zich niet vinden in het besluit van het kabinet-Kok I om 1 miljard gulden te bezuinigen op Defensie. Van der Vlis begon zijn militaire carrière in 1958 als cadet op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Na zijn vertrek bij Defensie bleef hij actief in verschillende adviesfuncties met een militaire inslag. Zo was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Legermuseum in Delft en onder andere lid van het Nederlands instituut voor Internationale betrekkingen.