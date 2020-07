Op dit tempo liggen de IC’s in Houston gauw vol

De Amerikaanse staat Texas zette twee weken geleden al een rem op de economische bedrijvigheid, maar betaalt desondanks een hoge prijs. „Het aantal mensen dat naar het ziekenhuis moet of op de IC belandt neemt exponentieel toe”, aldus Sylvester Turner, de burgemeester van hoofdstad Houston, afgelopen weekend tegen nieuwszender CBS. Met het huidige tempo zitten de IC-afdelingen in de op drie na grootste stad van de VS over twee weken aan hun maximale capaciteit, aldus de burgemeester. Een foto-serie vanuit de IC-afdeling in het United Memorial Medical Center in Houston.