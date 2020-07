‘Nog ruim 3.500 AED’s nodig in Nederland’

Er zijn in Nederland nog ongeveer 3.500 automatische externe defibrillatoren (AED’s) nodig om ervoor te zorgen dat het netwerk voldoende dekkend is. Dat melden de Hartstichting en HartslagNu maandag, schrijft persbureau ANP. De organisaties hebben in kaart gebracht op welke plekken nog een AED moet komen.

De Hartstichting en HartslagNu zijn op zoek gegaan naar gebieden met een diameter van 1 kilometer die niet binnen bereik van een AED vallen. Dat zijn er 1.775. Als de defibrillator precies in het midden wordt opgehangen, kan hij de hele zone bestrijken. Plaatsing op die locatie is echter niet altijd mogelijk, omdat de apparaten niet zomaar midden op straat kunnen worden geïnstalleerd. Daardoor zijn volgens de organisaties geen 1.775 AED’s nodig, maar twee keer zo veel.

Op de AED-kaart die de Hartstichting en HartslagNu hebben gemaakt, is te zien dat vooral in de regio’s Almere, Amsterdam en Lelystad nog veel gaten in het netwerk zitten. „Lokaal zijn er grote verschillen in de dekking”, aldus bestuurder van HartslagNu Aart Bosmans. „In plaatsen waar de gemeente en burgers betrokken zijn en waar veel actieve stichtingen zijn, zien we dat de AED-dekking vaak wat beter is.”

Bij ernstige hartritmestoornissen kunnen AED’s het hart met behulp van elektrische schokken weer normaal laten kloppen. Momenteel hangen er in Nederland zo’n 25.000 apparaten, op (semi-) openbare plekken zoals winkelcentra, supermarkten, sporthallen en bedrijven. Jaarlijks worden in Nederland circa achtduizend mensen gereanimeerd. In de helft van de gevallen gebruiken omstanders volgens de Hartstichting een AED.