Nigeriaanse Instagramster ‘Ray Hushpuppi’ verdacht van grootschalige internetoplichting

De Nigeriaanse Instagram-ster Ramon Oloruwa Abbas is misschien toch geen hypersuccesvolle ondernemer maar eerder een ordinaire internetoplichter. De 37-jarige Abbas, die op sociale media wereldwijd ruim 2,4 miljoen volgers heeft, is vorige week uitgeleverd aan de Verenigde Staten als hoofdverdachte in een omvangrijke internationale fraudezaak, zo werd dit weekend bekend.

Als ‘Ray Hushpuppi’ plaatste Abbas foto’s van zijn leven als jetsetter, dat zich voornamelijk afspeelde in privévliegtuigen en -helikopters, de jacuzzi’s van luxe hotelsuites en ontelbare kleedkamers vol kleding van peperdure merken. Volgens zijn Instagramprofiel financierde Abbas zijn luxe levensstijl met inkomsten uit zijn werk als vastgoedontwikkelaar. Hij zou ambitieuze projecten ‘realiseren’ in de Verenigde Arabische Emiraten.

Maar volgens de Amerikaanse instanties staat hij in werkelijkheid aan het hoofd van een bende Nigeriaanse internetoplichters. Leden van zijn netwerk zouden zich voordoen als de directieleden van grote, internationale bedrijven en via valse e-mails proberen het personeel van die bedrijven te instrueren overboekingen te doen. Die betalingen kwamen vervolgens terecht op rekeningen die door de criminelen werden beheerd.

De FBI deed maandenlang onderzoek naar de zaak, blijkt nu. In oktober vorig jaar wist Abbas’ groep een medewerker van een advocatenkantoor in New York zover te krijgen 923.000 dollar (815.000 euro) over te maken, volgens de Amerikanen. Een Engelse voetbalclub uit de Premier League (welke is niet bekendgemaakt) zou zelfs zijn ‘aangeschreven’ voor 110 miljoen euro – uit de verklaring van de Amerikaanse justitie wordt niet duidelijk of die poging ook succesvol was. Samen met een andere handlanger zou Abbas verder zo’n 12 miljoen euro hebben gestolen van een „internationale financiële instelling” en hebben witgewassen via, vermoedelijk, Europese banken.

‘Vossenjacht’

De socialemediabekendheid en elf handlangers werden in juni gearresteerd in Dubai, waar Abbas woonde. Een van de andere arrestanten was ‘Woodberry’ – echte naam Olalekan Jacob Ponle – eveneens een bekende Instagrammer. Woodberry (29) deelde, geheel in stijl, op zijn Instagramaccount een video van de politieactie waarbij hij werd opgepakt, die hij de titel ‘Vossenjacht’ gaf. Bij de operatie werden verder een groot contant geldbedrag in beslag genomen, meer dan tien luxe auto’s, telefoons en laptops. Op die computers zou bewijs van de fraude zijn te vinden. Abbas is reeds voorgeleid in een rechtbank in Chicago. De Amerikaanse Justitie laat weten dat hij ergens „in de komende weken” wordt overgebracht naar Los Angeles. Hij kan maximaal twintig jaar cel krijgen. De Nigeriaanse autoriteiten ronden op dit moment hun eigen onderzoek af naar de volgens hen „meest gezochte hacker” van het land.

