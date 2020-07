Man die basisschool Grootebroek binnenreed verdacht van poging tot moord

De 55-jarige man die vorige week met zijn auto een basisschool in Grootebroek binnenreed, wordt verdacht van poging tot moord. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM na berichtgeving van NH Nieuws. Ook wordt hem bedreiging en vernieling en beschadiging van het gebouw ten laste gelegd.

De politie meldde donderdagochtend al dat de man, die onder invloed van alcohol was, een conflict met de school had en dat zijn actie geen ongeluk was. Over de aard van de ruzie wil de woordvoerder van het OM maandagavond niets zeggen. Op het moment dat de man de school binnenreed, waren leerlingen en ouders in het gebouw aanwezig voor een afscheidsmusical. Er vielen geen gewonden.

De directeur van de school zei vorige week tegen NH Nieuws dat de man waarschijnlijk niet wist dat er een musical aan de gang was. Het zoontje van de man, die op de school zat, is overgeplaatst naar een andere school.