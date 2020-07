Legobeeld André Hazes op Dam vernield, hoofd gestolen

Het beeld van André Hazes op de Dam is binnen een week na plaatsing kapotgemaakt. In de nacht van zondag op maandag hebben onbekenden het hoofd er vanaf getrokken. Een woordvoerder van de politie verklaart tegenover NRC dat er later op maandagochtend iemand met het hoofd is weggefietst. Er zijn geen verdachten in beeld.

De kunstenaar Streetart Frankey maakte André Hazes als een groot legopoppetje, dat hij op de betonblokken plaatste die op de Dam liggen om terroristische aanslagen te voorkomen. Met het beeld wilde de kunstenaar „een leuke invulling” geven aan de betonblokken. Tegenover NRC zegt hij zeer verbaasd te zijn over de actie, aangezien hij naar eigen zeggen geen enkel negatief bericht heeft ontvangen over het beeld.

Of Frankey het beeld wil repareren weet hij nog niet. „Zonder hoofd moet het in ieder geval niet blijven. Dat zou ik niet gepast vinden.” De straatkunstenaar vermoedt dat in de nacht iemand heeft geprobeerd het beeld los te trekken en niet specifiek te onthoofden. Anders zou hij dat erg schokkend vinden, juist omdat het beeld op die anti-terreurbetonblokken is geplaatst. Hij beraadt zich nog of hij verder actie gaat ondernemen.

