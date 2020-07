Kanye West for president, of weer een publiciteitsstunt?

Er is nog geen campagnewebsite, geen inschrijving bij de federale kiescommissie, laat staan een verkiezingsprogramma – alleen een tweet. Toch trok de Amerikaanse rapper en mode-ondernemer Kanye West dit weekeinde veel aandacht met de mededeling dat hij een gooi wil doen naar het Witte Huis. Mogelijk gaat het om een publiciteitsstunt rond een nieuw album of kledinglijn. Maar zeker aangezien vier jaar geleden een voormalige reality-tv-ster het presidentschap wist te veroveren, werd zijn ambitie vooral op sociale media toch driftig besproken.

West, getrouwd met de tv-persoonlijkheid en make-up-entrepreneur Kim Kardashian, heeft eerder gehint op een politieke carrière. Daarbij zei de 43-jarige zich pas in 2024 kandidaat te willen stellen, ofwel: na een eventuele tweede en laatste termijn van president Donald Trump. West maakte zich de laatste jaren kenbaar als Trump-aanhanger, bijvoorbeeld door een Make America Great Again-petje te dragen. Hij is daarmee een van de schaarse bekende zwarte sterren die Trump publiekelijk steunen.

Al eind 2016, kort na diens verrassende verkiezingszege, ging hij bij de president-elect op bezoek in de Trump Tower. In 2018 volgde een ontmoeting in het Oval Office, waarbij West een warrige, met scheldwoorden doorspekte monoloog afstak over onder meer parallelle universa en bipolaire stoornissen.

Zijn potentiële first lady Kardashian lobbyde bij Trump met succes voor een humaner gevangenisbeleid. Dit leidde tot soepelere gevangeniswetgeving en de vervroegde vrijlating van enkele schrijnende gevallen. Hiervoor legde het stel contact met schoonzoon en presidentieel adviseur Jared Kushner. Recentelijk zou Trump zich binnenskamers echter hebben afgekeerd van „de woke shit” van Kushner, zoals gevangenishervorming, berichtte politieke nieuwssite Axios woensdag.

Wie profiteert hiervan?

Wests aankondiging roept de vraag op wie er van zou profiteren als hij daadwerkelijk in de race stapt. Zou hij als zelfverklaard Trump-aanhanger stemmen afsnoepen van de president? Of als zwarte kandidaat juist vooral Afro-Amerikaanse kiezers weglokken bij diens Democratische uitdager Joe Biden?

De politieke website Politico diepte een peiling op uit april 2018, afgenomen kort nadat West zich een paar keer publiekelijk achter Trump had geschaard. Hierin zei slechts 9 procent van de zwarte geënquêteerden en slechts 13 procent van de Democraten positief over West te denken. Onder witte ondervraagden en Republikeinen was de sympathie hoger, respectievelijk 20 en 34 procent. Dit maakt het onwaarschijnlijk, zoals sommige internetspeculaties luidden, dat West met Trump onder één hoedje speelt om Bidens kansen te verkleinen.

Eind 2016 bezocht Kanye West (r) in de Trump Tower de toen pas verkozen, nog niet aangetreden, president-elect Donald Trump (l). Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP

West trekt vaker de aandacht met controversiële uitspraken. Zoals zijn opmerking, uit mei 2018, dat de slavernij van Afro-Amerikanen „mogelijk een keuze” was. Dit omdat de praktijk, volgens hem, anders nooit vierhonderd jaar had kunnen voortbestaan. In mei dit jaar nog sprak hij in een interview met tijdschrift GQ zijn kennelijke steun uit aan Trump. „Ik weet op wie ik ga stemmen. En ik laat me door de mensen om me heen en de mensen met hun agenda niet zeggen dat ik daar mijn carrière mee beëindig.”

West (geschat vermogen: 1,3 miljard dollar) is rijk genoeg om uit eigen zak een flinke campagnemachine op te tuigen, maar vooralsnog staat hij nergens op het stembiljet. Om zich als onafhankelijk kandidaat te registreren is hij in zes staten al te laat, onder meer in een swing state als North Carolina en een grote staat als New York. Hij kan nog proberen de kandidatuur van een al geregistreerde partij binnen te slepen, bijvoorbeeld de Green Party. En kiezers zouden zijn naam zelf op het stembiljet kunnen invullen als write-in candidate.