Jongen (17) aangehouden voor poging tot doodslag bij protest Eindhoven Airport

De Koninklijke Marechaussee heeft maandagmiddag twee verdachten aangehouden voor misdragingen tijdens de boerenprotesten op Eindhoven Airport zondagavond. De twee mannen worden afzonderlijk verdacht van onder meer bedreiging en poging tot doodslag, meldt de marechaussee.

Een 17-jarige jongen uit het Brabantse Udenhout zou met een tractor ingereden zijn op een aantal medewerkers van de Marechaussee, die op een autoweg het verkeer regelden. Daarbij raakte de holster van een van de medewerkers beschadigd, de marechaussees zelf zijn ongedeerd. De andere verdachte is een 22-jarige man uit Berkel Enschot, eveneens in Brabant. Hij gaf een dienstauto van de marechaussee geen ruimte op de weg, waardoor die moest uitwijken naar de berm. De man van 22 is opgepakt op verdenking van bedreiging en gevaarlijk rijgedrag.

Boeren demonstreerden zondagavond op verschillende plekken in het land tegen de huidige stikstofregels en wat de demonstranten zien als „oneerlijke prijzen” van supermarkten voor hun producten. Ook op Eindhoven Airport protesteerden boeren, onder meer van actiegroep Farmers Defence Force, met bij elkaar zo’n 30 tot 35 tractoren. Aangezien de demonstratie op het vliegveld volgens de marechaussee verder rustig verliep, zouden de arrestaties gaan om „twee individuen die zich hebben misdragen buiten de demonstratie om”.

Verbod

Ook op maandag zijn boeren op meerdere plekken met tractoren het land ingetrokken, meldt persbureau ANP. Op de A2 richting Den Bosch ontstond een file van zo’n zeven kilometer, doordat enkele tientallen tractoren met vijf kilometer per uur over snelweg reden. In Leiden en Apeldoorn zijn boeren met trekkers naar plaatselijke politiebureaus gereden om aangifte te doen tegen minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) om dierenmishandeling. Zij hebben kritiek op haar voorstel om minder eiwit aan veevoer toe te voegen, om zo de stikstofuitstoot door melkvee te verlagen.

De boerenprotesten hebben de veiligheidsregio Groningen maandag doen besluiten het demonstreren met landbouwvoertuigen een week te verbieden. Een aantal demonstraties in de regio zouden in de afgelopen dagen tot „opstoppingen en gevaarlijke situaties” hebben geleid. Veelal waren deze niet gemeld, waardoor het maken van afspraken over veilig demonstreren volgens de veiligheidsregio niet mogelijk was. Het verbod geldt daarom voor alle inwoners van Groningen tot 13 juli 07.00 uur. De veiligheidsregio Drenthe voerde een vergelijkbaar verbod in.