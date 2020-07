Jett Rebel verandert Paradiso in een huiskamer

Bijna was hij beter geworden in tuinieren dan in muziek maken, sprak Jett Rebel aan het begin van de Face To Face-tour die hij aftrapt met vijf korte optredens in Paradiso. Dolblij was hij om weer op het podium te staan, want bij livestreams voelde hij de aanwezigheid van het publiek niet. Solo achter piano of gitaar haalde Jelte Tuinstra, beter bekend als Jett Rebel, zijn banden aan met de jarenzeventigpop die altijd aan de basis van zijn muziek ligt en die dit keer helemaal in de sfeer van zwoele loungemuziek werd getrokken.

Voor 150 man moest hij woekeren met de extra galm die zo’n driekwart lege zaal oplevert. Tuinstra wist zichzelf moeilijk een houding te geven, nu de uitbundigheid van een rumoerig publiek en de steun van een rockband er niet waren. Hij praatte veel en maakte flauwe grappen, over het verbod op meezingen dat de regering zou hebben opgelegd („Er zijn regels maar ik ken ze niet”) en de hondengeluiden in zijn samplekeyboard. Openingsnummer ‘Stick Together’ werd het motto van de avond: samen helpen we elkaar door de crisis.

Funky baslijnen

Jett Rebels muziektalent viel niet te ontkennen achter de Rhodes-piano, waaruit hij met het grootste gemak funky baslijnen à la Stevie Wonder hamerde. In deze huiskamersetting veranderde de dynamische rocker Jett Rebel in een ongemakkelijk soloperformer, die te lang bleef hangen bij onsamenhangende monologen over de reünie van zijn middelbare school en de outsider die hij daar geweest was. Het tempo van zijn popballads was laag en Tuinstra’s falset sprak van weemoed, verlangen en hartzeer.

Zonder vaste setlist liet Jett Rebel zich leiden door de sfeer in de zaal. ‘Dancing Through the Room’ en ‘Louise’ dienden zondagavond als voorbode van zijn grote finale: een haarzuiver ‘Bridge over Troubled Water’ van Simon & Garfunkel waarbij in het kader van het meezingverbod kon worden meegebromd in partijen die vooraf met de zanger werden geoefend. Binnenkort hopelijk weer met een vette band op het podium, zei Tuinstra nadat hij een uur lang zoekende was geweest naar de juiste houding in de concertzaal nieuwe stijl.

Pop Jett Rebel. Gehoord: 5 juli, Paradiso, Amsterdam. Herhaling 6 juli. Inl: jettrebel.nl ●●●●●