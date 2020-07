‘Ik koop nu echt niet meer dan nodig is’

in

‘We hebben door de coronacrisis een heel moeilijke tijd achter de rug. Waar we normaal gesproken in de voorjaarsvakantie de kermis al op zouden zetten, mogen we dit jaar nu pas weer beginnen. Het wachten is alleen nog op goedkeuring van gemeentes waar we terechtkunnen. We hebben van alles: een zweefmolen, een tent waar je kunt ballengooien en eendjesvissen, maar ook een churroskraam, we verkopen suikerspinnen, friet en oliebollen in de winter. Mijn vriend en ik kunnen bij wijze van spreken samen al een kleine kermis organiseren.

„In het begin van de coronacrisis zijn mijn vriend en ik tweedehandsspullen via Marktplaats gaan verkopen. Die haalden we overal en nergens vandaan en met die opbrengsten konden we net aan de boodschappen kopen. Met de uitkering die wij als ondernemers krijgen, samen 1.500 euro, betalen we 450 euro aan onze eigen vaste lasten en de rest gaat op aan zakelijke kosten als verzekeringen en de stalling van de wagens.

„Ondertussen hebben we alles op alles gezet om ergens een plek te vinden waar we met een van onze kramen kunnen staan. Pas toen de coronamaatregelen wat versoepeld werden, konden we in het winkelcentrum van Heerhugowaard terecht om churros te verkopen. Nu sta ik er vijf dagen per week. Per maand verdien ik nog te weinig om onze vaste lasten mee te betalen, maar gelukkig heb ik een spaarrekening waarmee we even vooruit kunnen.”

uit

‘Ons uitgavenpatroon ziet er in deze periode heel anders uit. Normaal kosten de boodschappen maandelijks zo’n 500 euro, maar nu koop ik echt niet meer dan nodig is en zijn we goedkoper uit. Wel is het zo dat een van onze werknemers, die door de crisis nergens heen kon, met ons mee-eet. Net als m’n schoonmoeder trouwens, die naast ons woont. Zij betaalt dan ook een beetje mee. Omdat we een staplek huren van de gemeente, waar we met onze kermiswagens en woonwagen kunnen staan, is onze huur niet zo hoog. De woonwagen gaat mee zodra we ergens de kermis kunnen opbouwen.

„Onze honden zijn normaal gesproken een flinke kostenpost: de een heeft een vergroeiing in de rug, de ander slechte knieën. We hebben het dus niet met ze getroffen, maar omdat ze zo lief zijn, heb ik de kosten voor hun fysiotherapeut er wel voor over. Gelukkig slaan de behandelingen aan en heb ik nu alleen af en toe telefonisch contact.

„Ik ben altijd al een verzamelaar geweest. Ik verzamel zeep, shampoo en andere zaken die in crisistijd van pas kunnen komen. Mijn ouders zijn vroeger een keer bijna failliet gegaan en dat heeft me kennelijk erg aangegrepen. Ik was altijd bang dat ik op een dag géén geld zou hebben. Mijn vriend verklaarde me voor gek met mijn verzamelwoede, maar nu komen al die producten wel heel goed uit.”

Inkomen: ongeveer 600 euro netto uit churroskraam, zo’n 300 euro netto verkoop tweedehands spullen, 450 euro uit Tozo Gezamenlijke maandlasten: woonlasten (376 euro), twee mobiele telefoons, internet, televisie (128 euro), verzekeringen (288 euro), autokosten (389 euro), boodschappen (370 euro), honden (100 euro) Sparen: op dit moment niks Laatste grote aankoop: een auto, voor de crisis aangeschaft (5.500 euro)

