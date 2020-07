Hoofdredacteur Gaykrant teruggetreden

De hoofdredacteur van Gaykrant Hans Prummel is teruggetreden. Dat meldt de online krant maandag via haar eigen website. Als reden voor de terugtreding noemt de krant „persoonlijke omstandigheden”. Tegenover het AD heeft zij bevestigd dat Prummel vorige week werd aangehouden door de politie om nog onbekende redenen.

Het is onbekend of het terugtreden van de hoofdredacteur verband houdt met zijn aanhouding. Zijn advocaat Justin Kötter verklaart tegenover NRC dat hij geen uitspraken kan doen over de zaak.

Hans Prummel leidde de hernieuwde Gaykrant, die hij in 2017 oprichtte nadat de originele Gaykrant in 2013 failliet was gegaan. Zijn functie als hoofdredacteur wordt vooralsnog overgenomen door Paul Hofman, die voorheen adjunct hoofdredacteur van de krant was.