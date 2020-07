Een Iraans bombardement op Rome? Daar schrik ik van!

Ik begin vandaag, een beetje angsthazerig, met een disclaimer. Deze column gaat over het wapenembargo van de Verenigde Naties tegen Iran, dat over drie maanden afloopt, want daar is veel gedoe over. En straks lees ik dan op mijn Twitter dat ik Iran een atoombom wil geven om de ayatollah de wereldhegemonie toe te spelen. Ik ken dat. Nee! Ik ben op zich geen voorstander van wapenleveranties aan Iran, nucleair dan wel conventioneel. Of, wat dat betreft, aan Saoedi-Arabië of de Emiraten of Egypte. Iedereen kan wel wat beters doen met al dat geld. In 2019 spendeerde het hele Midden-Oosten volgens Janes defensie-informatie, 100 miljard dollar aan zijn defensie. Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten voorop. Bedenk eens wat ze daar allemaal voor nuttigs mee hadden kunnen doen, in plaats van bommen op Jemen gooien en een humanitaire ramp veroorzaken waarvoor dan weer miljarden moeten worden bijeengebracht om honger, cholera, etcetera te bestrijden.

Dat Iraanse wapenembargo is vervat in resolutie 2231 (juli 2015) van de VN-Veiligheidsraad die het nucleaire akkoord tussen Iran en de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad plus Duitsland (P5+1) bevestigt. Volgens 2231 loopt het wapenembargo op 18 oktober af. Maar toen stapte Trump in 2018 uit het nucleaire akkoord en werd alles anders.

Eigenlijk denk ik dat er óók rumoer zou zijn gekomen over het aflopen van dat wapenembargo als Trump niet uit het nucleaire akkoord was gestapt, want Iran is nu eenmaal niet zo populair als Saoedi-Arabië c.s. Maar de tegenwoordige P4+1 is extreem geïrriteerd over Washingtons optreden: dat stapt zonder goede reden uit het nucleaire akkoord en heeft dan een grote mond over het wapenembargo! Afgelopen week kon iedereen zijn zegje doen tijdens een virtuele zitting van de Veiligheidsraad, u kent inmiddels ook wel de Zoom-formule, en daar bleek dat Amerika totaal geïsoleerd staat. Wat overigens in veel meer opzichten het geval is. Interessant hoe snel de ‘leider van de vrije wereld’ (let wel op mijn aanhalingstekens) van kort geleden zijn gezag is kwijtgeraakt.

Minister Pompeo schilderde in schrille kleuren het gevaar dat over ons komt mocht het wapenembargo inderdaad aflopen. Dan zou Iran onderzeeërs kunnen kopen die de scheepvaartroutes bedreigen. De modernste technologie voor zijn bondgenoten in Jemen, Irak en Libanon. En „Russische gevechtsvliegtuigen met een bereik van 3.000 kilometer die steden als Riad, New Delhi, Rome, en Warschau in Irans vizier plaatsen”. Een Iraans bombardement op Rome! Daar schrik ik van! Not.

Zou dat gebeuren, al die aankopen? Onzin, hoorde ik een expert zeggen. Niet alleen heeft Iran geen geld voor die categorie wapens, ze zijn ook niet geschikt voor Irans soort oorlog: met goedkope drones andermans olieinstallaties aanvallen, zijn bondgenoten versterken met zelfgebouwde raketten, zijn ballistische-raketafweer niet te vergeten. Dat werkt allemaal uitstekend vanuit Teheran gezien. Een ander punt is dat Rusland en China, en daar hebben we het dan over, lucratieve zaken doen met Arabische Golfstaten en die niet in gevaar willen brengen door wapenhandel met Iran.

Europese landen gaan voorlopig niet verder dan verlenging van het embargo met een half jaar, en ten dele. Amerika wil een permanent embargo, inclusief het recht Iraanse schepen op volle zee te doorzoeken. En als het dat niet krijgt, dreigt het via een sluipweggetje alsnog de héle nucleaire deal op te blazen, wat de anderen nog veel kwaaier maakt. Hoe nu verder? Ik hou u op de hoogte.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.