Directeur Melkweg stapt over naar poppodium Paradiso

Geert van Itallie, de huidige directeur van het culturele complex Melkweg in Amsterdam, begint op 1 september als directeur van poppodium Paradiso. Dat heeft Melkweg maandag bekendgemaakt. Van Itallie volgt hiermee Mark Minkman op, die eind oktober zijn vertrek aankondigde. Van Itallie was al eerder adjunct-directeur van Paradiso.

Van Itallie is sinds 2011 directeur van Melkweg. De Raad van Toezicht zegt het vertrek van Van Itallie jammer te vinden. Dit jaar bestaat Melkweg vijftig jaar. In het pand bij het Leidseplein zijn drie concertzalen, een filmzaal en een expositieruimte gevestigd. Vorig jaar trok Melkweg een recordaantal van 540.000 bezoekers.

Tegen Het Parool zegt Van Itallie dat de timing van zijn overstap „niet ideaal” is: „Maar de kans om terug te keren naar Paradiso in de functie van algemeen directeur kon ik niet aan mij voorbij laten gaan.”

Poppodium Paradiso, eveneens in Amsterdam gevestigd, kondigde begin deze maand een grote reorganisatie aan. Door de coronacrisis verdwijnen zestig banen: 10 procent van de vaste contracten. Het poppodium in Amsterdam is voor bijna 95 procent afhankelijk van publieksinkomsten, die door de crisis zo goed als wegvielen.