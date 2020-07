De verdachte had als enige haar gegil ‘niet gehoord’

Wat is er in augustus vorig jaar ’s ochtends om kwart voor vier gebeurd tussen Leonard (25) en de eerstejaars die net van een introfeest in de studentenstad terug kwam, verkleed als Pipi Langkous? Zij verklaarde bij de politie op straat, in het centrum, te zijn verrast door een man die haar van achteren naderde, vastgreep, tegen de grond werkte, met geweld haar broek en slip uittrok. En bij haar binnendrong, eerst met z’n vinger en daarna met z’n penis. Hoewel ze dat laatste zei ‘niet zeker’ te weten. Ze was sinds drie uur ’s middags aan het feesten, en aan het bier. Toen ze naar huis wilde, wist ze niet meer waar haar fiets stond. En dus was ze gaan lopen.

Leonard, aankomend HBO-student bedrijfskunde, verklaart ’s nachts een dronken meisje op straat tegemoet te zijn gelopen. Hij maakte haar complimentjes, er ontstonden flirty moments en zij wankelde. Hij zegt verder dat hij ook tipsy was, ze tegen elkaar aan kwamen, zij begon te zoenen en hij terug, zij haar evenwicht verloor, hij haar probeerde op te vangen wat niet lukte, waarna ze samen op de grond belanden, zij haar broek losknoopte, hij hielp met uitdoen, waarna hij begon haar te vingeren, zij luid ‘stop’ riep en hij meteen ophield. En daarna was het, volgens hem, ‘discussiëren’ met elkaar, vrij luidkeels. Hij begreep niet waarom ze niet meer wilde. Maar „ze gaf geen uitleg”.

Getuigen verklaarden later over hard gegil, een meisje dat ‘in totale paniek’ op straat zat, zonder broek. Een jongeman die erbij stond. Zo werd ze ook door de politie aangetroffen: overstuur en niet aanspreekbaar. De buren verklaarden over gesmoord gehuil en een boze, harde schreeuw. Ja, zegt Leonard. „Ik was daar”. Buren vroegen hem: „Wat is er aan de hand?” En hij antwoordde: „Nee, wat is er met die meid?” „Ik was gewoon what the fuck, waarom was dit zo snel klaar?”

Leonard is totaal verbaasd over de in zijn ogen mislukte vrijpartij. Daarna was hij weggelopen. Later kwam hij weer terug om te zien „hoe het met die meid was”. Zij werd toen door de buurt opgevangen. Daarna vertrok hij definitief.

Maar, vraagt de rechter, hoe kan het dat zij twee geschaafde knieën had, die bovendien blauw waren? Dat duidt toch op geweld? En heeft u ‘gillen’ gehoord, net als de getuigen? Nee, ik had geen focus, zegt Leonard, „ik had een heet hoofd”.

Hij wil wel graag dat de rechtbank ook het dna-monster onderzoekt dat rond haar mond is genomen. Dan kan hij bewijzen dat hij haar heeft gezoend en dat ze ‘dus’ samen begonnen met vrijen, meent hij. Het dna-spoor uit haar vagina leidde naar Leonard die na een winkeldiefstal in de databank was geregistreerd. Leonard is bitter en geeft geen cent voor z’n kansen. Het woord van een „zwarte jongen tegen een witte meid” wordt niet geloofd, zegt hij.

De officier eist vijf en half jaar cel. Behalve in het ‘consistente’ relaas van het slachtoffer, vindt ze in de blauwe plekken, de schaafwonden op de knieën, de kras in het gezicht en het wondje tussen haar wenkbrauwen bewijs van geweld. Dat ze ‘volkomen overstuur’ en deels ontkleed werd aangetroffen, wijst op een traumatische gebeurtenis. De advocaat vindt de lezing van het slachtoffer vaag en vooral passend bij dronkenschap. Het gedrag van de verdachte, vooral het ‘blijven hangen’ op de plaats delict past goed bij zijn scenario. Daarin liet het slachtoffer zich meeslepen in een vrijpartij die paste bij een zomeravond in de introductietijd, waar feest, drank en casual seks voorkomen. Dat ze vervolgens ontnuchterde, zich realiseerde wat ze deed, waar en met wie en de intimiteit afbrak, maakt nog geen verkrachting. Er is geen bewijs van ‘niet willen’.

De rechtbank vindt dat het relaas van het slachtoffer door getuigen wordt gesteund, vooral haar aanhoudend gillen. Ook het letsel past daarbij. De verdachte is niet geloofwaardig: ’s nachts met een onbekende vrouw een ‘consensuele’, seksuele vrijage hebben? Geen gillen horen terwijl bewoners dat wel hoorden, geen paniek zien, waar anderen dat wel zien? Leonard wordt tot 3 jaar cel veroordeeld.

Procesdeelnemers: Advocaat: B.J. Tieman Officier van Justitie: S. Heslinga Rechters: C.W. de Wit, L.K. van Zaltbommel, K.C.J. Vriend