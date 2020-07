De talkshow-obsessie van de mediamedia

Nu het succes van Op1 de pendule van de mediamode weer naar duopresentatie heeft gezwiept, heeft de NPO besloten om ook de grootste schoenen die ze hadden straks door een tweetal te laten vullen: Renze Klamer in de linkerschoen van Matthijs van Nieuwkerk, Fidan Ekiz in de rechter. Het tweetal moet na de zomer het gat vullen dat DWDD heeft achtergelaten. Dit weekend leidde Ekiz voor het laatst, samen met Jeroen Pauw, de zondagavonduitzending van Op1. Klamer mocht beginnen aan een nieuwe reeks van de BNNVARA-talkshow Op vrijdag.

Dat laatste programma was vooral heel gezellig. Klamer had cabaretier Jan-Jaap van der Wal en presentator Roos Moggré (die ook best als DWDD-opvolger gekozen had kunnen worden) te gast in een setting die vaag deed denken aan het aloude RUR van Jan Lenferink. Wat Op vrijdag daar ook mee gemeen heeft, is dat het nergens over hoeft te gaan om onderhoudend te zijn.

Roos-Moggréquiz

De filosofie achter Op vrijdag lijkt te zijn dat er tussen alle programma’s die over half-triviale zaken gaan, er ook best eentje mag zijn dat van top tot teen uit trivia is opgebouwd. Zo bleek onder meer het volgende: Roos Moggré kan geen verjaardagen onthouden, ruimt geen vaatwasser in (of uit), ‘relativeert pasta’ (volgens haar Italiaanse echtgenoot) en haar kledingkast doet aan Tsjernobyl denken. „Ik kan niet vouwen, dus hang ik alles op. Daarna ga ik proppen.” Ik heb het allemaal toch maar opgeschreven; een mens weet nooit wanneer hij in een Roos-Moggréquiz belandt.

Klamer (ex-EO) dreigde zich eenmaal te verliezen in de slappe lach mét zijn gasten, maar hield alles in het gareel, waarbij zijn ontspannen stijl verraadde dat hij goed naar Jeroen Pauw heeft gekeken. Vorig jaar liet hij in de dagelijkse talkshow Na het nieuws op het kanaal NPO1 Extra zien dat hij ook heel goed gesprekken over de actualiteit kan leiden.

Fidan Ekiz in Op1 van zondag. Foto BNN-VARA

Waar Klamer hoofdzakelijk complimenten krijgt voor zijn televisiewerk, heeft de politiek uitgesprokener Ekiz (oud-presentator van De nieuwe maan) de twitterende horden al vaak achter zich aan gekregen. Afgelopen week nog, toen ze bij het interviewen van Wilfred Genee over de implosie van Veronica Inside Arie Boomsma NSB-gedrag verweet. Donderdag deed Ekiz iets wat je helaas maar zelden ziet: ze zei dat ze fout zat. „Daarmee maakte ik me schuldig aan precies datgene waar ik een hekel aan heb: op de man spelen, en (ja, eens) aan het ondoordacht gebruiken van deze term”, schreef ze bij The Post Online. Het aanvallen van iemand die niet aan tafel zat was „onprofessioneel”. De achterliggende opinie („Waar het oproepen tot een boycot begint, eindigt het vrije woord”) hield ze overigens staande.

Te bescheiden

Spektakel bleef zondagavond uit bij Op1. Ekiz stelde zich aan de zijde van Jeroen Pauw wel erg (zeg maar: te) bescheiden op. De man kreeg in vrijwel elk gesprek de leiding. Waar Ekiz intervenieerde, deed ze dat scherp, concreet en goed voorbereid – met name in de gesprekken over het pensioenstelsel en de zoektocht naar een coronavaccin. Bovendien greep ze dadelijk in toen Pauw het over een „HIV-vaccin” had, waar dat virusremmers moesten zijn.

Met Klamer zal vast een natuurlijker evenwicht ontstaan. Vanaf 31 augustus zullen alle woorden en gebaren van het duo onder het vergrootglas worden gelegd zoals dat eerder Margriet van der Linden, Twan Huys en Beau van Erven Dorens overkwam. De mediamedia in Nederland lijden immers aan een talkshow-obsessie die alle trekken van een chronische aandoening heeft. De omroepleiding zal verwachten dat het engagement van Ekiz en de ontspanning van Klamer elkaar zullen aanvullen en versterken.