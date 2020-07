Duizenden nieuwe besmettingen in Zuid-Amerika

De drie zwaarst getroffen landen in Zuid-Amerika hebben op zondag duizenden nieuwe besmettingen gemeld. In Brazilië, de grootste brandhaard op het continent en wereldwijd na de VS het zwaarst getroffen land, kwam het totale aantal besmettingen boven de 1.6 miljoen nadat er meer dan 26.000 nieuwe besmettingen bijkwamen. Er werden 602 doden door de gevolgen van het virus geteld, waardoor er in totaal nu al bijna 65.000 doden zijn gevallen door Covid-19 in het land.

In Chili zijn inmiddels 6.308 doden gevallen door het virus. Volgens een onderzoeksafdeling van het ministerie van Volksgezondheid ligt het daadwerkelijke aantal doden in Chili echter veel hoger. In een op zondag verschenen rapport werd er melding gemaakt van meer dan 10,000 doden. In de hoofdstad Santiago, de zwaarst getroffen stad in Chili, lijkt het aantal besmettingen wel af te nemen. Miljoenen inwoners van de stad zitten sinds eind april in quarantaine.

Het aantal besmettingen in Peru overschreed met 3.638 nieuwe besmettingen de grens van 300.000. Na de VS, Brazilië, Rusland en India heeft het land de meeste besmettingen ter wereld. Toch heeft de regering versoepelingen van geldende beperkingen aangekondigd, omdat er een daling in de nieuwe gevallen waarneembaar zou zijn. In buurland Bolivia werd vandaag bekend dat de minister van Volksgezondheid María Eidy Roca positief was getest op Covid-19. Haar conditie zou stabiel zijn.

De autoriteiten in Suriname meldden dat de uitbraak van het coronavirus in het land zo goed als onder controle is. In het oosten van het land zijn nog wel veel gevallen, waardoor de strenge maatregelen daar geldig blijven. In de rest van het land worden die beperkingen versoepeld, zei vicepresident Ashwin Adhin.

Zo mogen Surinaamse leerlingen die in hun examenjaar zitten weer naar school en mogen kerken, de horeca, casino’s, kappers en sportscholen de deuren weer openen. Het uitgaansverbod blijft van kracht in het land, maar wordt wel met twee uur ingekort.