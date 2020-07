‘Chinese hoogleraar die kritiek leverde op president Xi gearresteerd’

Xu Zhangrun, een Chinese hoogleraar rechten die veelvuldig kritiek heeft geleverd op de regering in Beijing, is maandag opgepakt. De academicus zou door twintig politieagenten uit zijn huis in de Chinese hoofdstad zijn gehaald, melden persbureau Reuters en The Guardian op basis van vrienden van Xu die anoniem willen blijven. Vorige week stond Xu al even onder huisarrest.

De afgelopen twee jaar publiceerde de 57-jarige Xu, die voor de democratisering van China pleit, meerdere essays waarin hij zijn zorgen uitsprak over het autoritaire bewind van president Xi Jinping. In 2018 liet hij bijvoorbeeld zijn afschuw blijken over het schrappen van de termijnenlimiet voor het presidentschap, waardoor Xi levenslang kan aanblijven. Daarna werd hij onder meer in rang teruggezet door zijn werkgever, de prestigieuze Tsinghua-universiteit. In februari deed hoogleraar Xu nog zijn beklag over de aanpak van het coronavirus door Xi.

Volgens Reuters en The Guardian hebben de Chinese autoriteiten nog niets laten weten over de arrestatie van Xu. Een vriend zegt tegen de Britse krant dat hij denk dat Xu is opgepakt omdat hij „zeer invloedrijk” is. „Hij is de intellectueel die de afgelopen jaren de meeste kritiek heeft geuit op de overheid en de meeste vraagtekens heeft geplaatst bij haar legitimiteit.”

Xu schreef liet afgelopen februari in zijn essay over de aanpak van het coronavirus al blijken dat hij er rekening mee hield gearresteerd te worden. „Ik durf wel te voorspellen dat ik straks opnieuw bestraft zal worden. Dit zou zelfs het allerlaatste kunnen zijn dat ik schrijf. Maar dat is niet aan mij.”