Chinese ambassadeur: ‘grove bemoeienis’ Britten met Hongkong

De Chinese ambassadeur in Londen Liu Xiaoming vindt dat de Britse regering zich „onverantwoordelijk” heeft opgesteld ten opzichte van de nieuwe veiligheidswet in Hongkong. Dat meldt persbureau Reuters maandag. Volgens de ambassadeur maken de Britten zich schuldig aan „grove bemoeienis met Hongkong”.

Vorige week trad een veiligheidswet in werking in de semi-autonome regio Hongkong. Deze wet stelt China in staat om activisten te berechten. De Britse regering reageerde hierop door een groep van meer dan drie miljoen inwoners van Hongkong de mogelijkheid tot Brits staatsburgerschap te bieden. De Chinese ambassadeur vindt dat de Britten zich mengen in „interne aangelegenheden” van China en zegt te hopen dat zij hun keuze terugdraaien.

„We willen jullie vriend zijn. Maar als je China tot een vijandig land wilt maken, dan zul je de gevolgen daarvan onder ogen moeten zien,” zei Xiaoming. Wat die gevolgen zijn, is nog niet duidelijk.

Pro-democratische boeken

De veiligheidswet, die onder andere het oproepen tot onafhankelijkheid strafbaar stelt, werd vorige week dinsdag ingevoerd. De dag daarna werden de eerste demonstranten op basis van deze wet aangehouden. Op maandag wees een rechtbank in Hongkong voor het eerst een verzoek tot borgtocht voor een van die demonstranten af.

Ook werd in de afgelopen dagen een aantal boeken uit bibliotheken in Hongkong gehaald. Volgens medewerkers wordt gecontroleerd of de teksten in de boeken in overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving, schrijft de South China Morning Post. Het gaat om zeker negen boeken, onder anderen van de jonge Hongkongse activist Joshua Wong.

Lees ook: Hongkong kust woede van Britse politici over China wakker