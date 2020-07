Recordboete van ruim acht ton voor Stichting BKR

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van 830.000 euro opgelegd gekregen. Aanleiding voor de boete is dat mensen slechts eenmaal per jaar schriftelijk gegevens bij Stichting BKR konden aanvragen. Bij digitale aanvragen of meerdere aanvragen per jaar werd een bedrag gerekend. Dat heeft de stichting maandag bekendgemaakt via de eigen website.

De stichting werd ook al in 2019 op de vingers getikt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Mensen konden toen alleen kosteloos gegevens inzien wanneer ze hiervoor schriftelijk een aanvraag deden, en dan slechts één keer per jaar. Volgens de AP stelde is dit in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 werd ingevoerd. Stichting BKR veranderde vorig jaar de werkwijze, maar krijgt nu alsnog een boete opgelegd.

De opgelegde boete is de hoogste die de AP kan opleggen in de categorie „recht op inzage”. De stichting heeft inmiddels aangegeven naar de rechter te stappen. BKR is het niet eens met de boete en geeft aan dat er altijd een mogelijkheid is geweest om kosteloos gegevens op te vragen.

„Wij zijn in de veronderstelling dat de wetgeving altijd door ons werd nageleefd,” schrijft bestuursvoorzitter Peter van den Bosch van BKR. Hij stelt dat de afhandeling per post werd gedaan om de privacy te waarborgen. Daarnaast werd volgens hem de regel van eenmaal per jaar niet strikt nageleefd. „In de praktijk zijn we daar natuurlijk ruimhartig mee omgegaan.”

Mensen die in Nederland een lening afsluiten of een betalingsachterstand oplopen, krijgen hiervan een notering bij stichting BKR. Hiermee kan voor het afsluiten van nieuwe leningen gecontroleerd worden of iemand niet al te veel krediet heeft uitstaan.

