Trump: NASCAR-coureur Wallace moet excuses maken

De zwarte Nascar-coureur Darrell ‘Bubba’ Wallace moet als het aan president Donald Trump ligt zijn excuses aanbieden. De Amerikaanse president beschuldigt de coureur ervan een incident met een strop vorige maand te hebben verzonnen. De strop werd gevonden door een medewerker van het team van Wallace in zijn pitbox op het circuit van Talladega, in de staat Alabama. De coureur dacht aan een doodsbedreiging.

Volgens Trump is er sprake van een hoax. „Heeft Bubba Wallace zich al verontschuldigd tegenover al die geweldige Nascar-coureurs en leiding die hem te hulp schoten”, tweette de president maandag. Waarop de president zich baseert, is onduidelijk. Nascar bracht het voorval bovendien naar buiten, Wallace zelf maakte hier geen melding van.

realDonaldTrump Donald J. Trump Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER! 6 juli 2020 @ 12:33 Volgen

De FBI deed onderzoek naar het incident en concludeerde dat er geen sprake was van hate crime, schrijft The Guardian. Het stuk touw, zo geknoopt dat het op een strop leek, hing al maanden in de pitbox. Wallace zei daarop opgelucht te zijn.

Wallace is de enige zwarte coureur in de Nascar Cup Series. De 26-jarige sportman sprak zich de afgelopen tijd regelmatig uit over racisme in de VS. Na een oproep van de coureur werd de Amerikaanse confederatievlag, die in de ogen van veel Amerikanen een symbool van racisme is, bij Nascar-circuits in de ban gedaan. Die oproep kwam twee weken voor de vermeende strop werd aangetroffen.

Het is niet de eerste keer dat Trump zijn pijlen richt op zwarte sporters. Drie jaar geleden noemde hij spelers van de National Football League (NFL) „sons of bitches” omdat zij knielden uit protest tegen racisme. Het symbool, take a knee, werd in andere sporten overgenomen.