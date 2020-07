Belastingdienst en UWV voorzien problemen bij uitvoering zzp-verzekering

Het plan voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers is in de huidige vorm waarschijnlijk niet goed uitvoerbaar. Dat verwacht de Belastingdienst. Ook uitkeringsinstantie UWV voorziet dat de uitvoering „ingewikkeld” wordt. Het bezwaar van beide instanties wordt vermeld in een brief die minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het pensioenakkoord spraken kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden vorig jaar af dat er een verzekeringsplicht komt voor zelfstandigen zonder personeel. In maart presenteerden de sociale partners een gedetailleerd advies voor zo’n verplichte regeling. De Belastingdienst zou de premies innen en het UWV zou de uitkeringen betalen. Koolmees wil dat advies overnemen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Tegelijk wijst hij op de bezwaren van de beoogde uitvoerders.

Lees ook: Geen verzekerplicht voor ondernemer mét personeel

De regeling is te ingewikkeld, vinden Belastingdienst en UWV, omdat zzp’ers allerlei keuzemogelijkheden krijgen. Zo kunnen zij ervoor kiezen om – tegen een hogere premie – al na een half jaar arbeidsongeschiktheid een uitkering te krijgen, in plaats van na een jaar. Wie twee jaar ‘wachttijd’ kiest, betaalt juist een lagere premie. Ook kunnen zzp’ers er via een ‘opt-out’ voor kiezen hun verzekering zélf, bij een private verzekeraar, te regelen.

Wrevel over verplichting

Zulke keuzes zijn bedoeld om draagvlak te creëren onder zzp’ers: een diverse groep met verschillende wensen. Veel zzp’ers hadden kritiek op de nieuwe verplichting: zij zien het als inperking van hun ondernemersvrijheid. Bovendien is er wrevel over de manier waarop zij hiertoe verplicht worden: op verzoek van de vakbonden, als ‘wisselgeld’ voor werknemerssteun aan het pensioenakkoord.

Maar al die keuzemogelijkheden maken de uitvoering complex, waarschuwen Belastingdienst en UWV. Volgens de Belastingdienst is het door de „opeenstapeling” van variabelen „niet te verwachten” dat de regeling door hen „goed kan worden uitgevoerd”. Het UWV adviseert de minister de regeling simpeler te houden.

Koolmees schrijft de Tweede Kamer dat hij de komende tijd in gesprek zal gaan met werkgeversorganisaties, vakbonden, verzekeraars en de twee beoogde uitvoeringsinstanties. Hij hoopt begin volgend jaar een wetsvoorstel te presenteren voor een „uitvoerbare, betaalbare en uitlegbare” verzekeringsplicht.