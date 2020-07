Onlangs, tijdens een mid-weekje in het prachtige Zuid-Limburg, gingen wij lunchen op het terras van een bekend etablissement. Alles zag er uit volgens de voorschriften: tafeltjes op voldoende afstand, looprichtingen aangegeven, plexiglas bij de kassa en flesjes om je handen te ontsmetten.

Als het eten wordt gebracht, zegt de serveerster dat er net een lieveheersbeestje op mijn salade is gaan zitten. Ik zeg dat ik dat niet erg vind en dat ik die er wel even uitvis. Maar nee hoor, voordat het bord wordt neergezet blaast zij het diertje er vakkundig van af. Smakelijk eten, op hoop van zegen.

