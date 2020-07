AFM: half miljoen euro boete voor Aegon voor pensioenproduct

Verzekeraar Aegon heeft een boete van 500.000 euro gekregen van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat meldt de AFM maandag. Aegon zou zich niet aan de juiste voorschriften hebben gehouden bij het ontwikkelen van een financieel pensioenproduct, waardoor het bij consumenten terecht kon komen voor wie het niet geschikt was.

Aegon krijgt de boete opgelegd voor het niet juist op de markt brengen van het Uitkerend Beleggingspensioen (UBP). De verzekeraar zou niet goed genoeg duidelijk hebben gemaakt voor wie het pensioenproduct geschikt is en wat uiteenlopende scenario’s van het beleggingspensioen zijn. Ook was het niet helder of de verkoop van het pensioenproduct was afgestemd op de specifieke doelgroep. Het UBP kon daardoor bij mensen terechtkomen waarvoor het niet geschikt was.

Risico’s

Het UBP heeft een variabele uitkering, onder meer afhankelijk van beleggingsresultaten. Na afsluiting zou het beleggingspensioen niet tussentijds te wijzigen zijn. Volgens de toezichthouder is het een „ingewikkeld en complex pensioenproduct”. „Klanten moeten de risico’s van zo’n variabel product kunnen en willen dragen”, aldus de AFM.

Ondanks de constructieve houding van Aegon bij het onderzoeksproces, krijgt de verzekeraar vanwege de ernst van de zaak geen verlaging van de basisboete voor de overtreding. De overtredingen door Aegon zijn tussen 30 november 2016 en 1 januari 2018 vastgesteld door de toezichthouder. De AFM heeft de boete op 12 mei opgelegd. Aegon heeft geen bezwaar gemaakt, waardoor deze op 24 juni onherroepelijk werd. Aegon maakte in 2019 wereldwijd ruim 28 miljard euro omzet.