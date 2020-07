Dodental protesten Ethiopië opgelopen tot zeker 166

Bij protesten in Ethiopië zijn inmiddels zeker 166 mensen omgekomen. Dat heeft politiechef Girma Gelam tegen een Ethiopische nieuwszender gezegd, meldt persbureau AFP. Het is al dagenlang onrustig in het Oost-Afrikaanse land na de moord op de populaire zanger Hachalu Hundessa. Eerder spraken de autoriteiten nog van tachtig dodelijke slachtoffers.

Volgens politiechef Gelam gaat het om 145 burgers en elf medewerkers van de veiligheidsdiensten in de regio Oromia. Nog eens tien mensen kwamen om in de hoofdstad Addis Abeba. Ook zijn er ten minste 167 mensen zwaargewond geraakt bij de betogingen en werden meer dan duizend arrestaties verricht. Volgens het Gelam is het geweld inmiddels „volledig opgehouden”.

Antiregeringsdemonstraties

Zanger Hundessa werd afgelopen maandag doodgeschoten. Hij was een belangrijk figuur tijdens de antiregeringsdemonstraties van 2019. Zijn liedjes werden ingezet bij protesten vanwege de politieke teksten over de onderdrukking van de etnische groep Oromo. De Oromo, waartoe ook Hundessa behoorde, is de grootste bevolkingsgroep onder de ruim honderd miljoen Ethiopiërs.

De dood van Hundessa heeft ook in andere landen geleid tot betogingen. Onder meer in de Amerikaanse staat Minnesota en in de Libanese hoofdstad Beiroet gingen mensen de straat op uit solidariteit met de protesten in Ethiopië.