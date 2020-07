Stadse natuur eist hoofdrol op tijdens Julidans x WhyNot

Tja, dat heb je bij locatievoorstellingen. Dat ineens een poes op de achtergrond de hoofdrol lijkt te spelen, ook al staat ze, keurig in het midden, op aanzienlijke afstand. Het fraaie, zwart-witte exemplaar kwam in de ecologische Van Kinsbergen binnentuin even poolshoogte nemen tijdens Evolution, Baby van Igor Vrebac, onderdeel van Julidans x WhyNot: Off Venue. Wandelend van locatie naar locatie in Amsterdam De Baarsjes geeft het alternatieve programma een vrolijk festivalgevoel.

De poes stond enige tijd toe te zien op het gedartel van twee mensenkinderen op het door planten, heesters en bomen omsloten grasveld. Om contact te maken met de natuur (in zichzelf) bevrijdden ze zich, theatraal onhandig, van zoveel mogelijk kleding. Een al even aanvallig-stuntelig spel met zilveren bollen volgde. Zo onderzoeken Vrebac en de twee performers ‘onze relatie tot de natuurlijkheid van seks.’ Aan de andere kant van de diepe tuin stond de kleine schare toeschouwers, ieder op zijn coronakruisje van twee takjes.

Julidans en locatiefestival WhyNot werken sinds 2018 samen om hedendaagse dans, én het publiek, naar ongebruikelijke plekken in Amsterdam te brengen. In deze ongebruikelijke, in korte tijd gerealiseerde editie is ‘verborgen groen’ de rode draad: naast de binnentuin voert de route langs de Slatuinen, Kas Keerweer en Natuurspeeltuin Plan West. Met als gevolg dat de stadse natuur het in de strijd om de aandacht soms glansrijk wint van de performance, want één plus één is niet altijd drie.

De wandeling Praānic Grid (van Annika Kappner) bijvoorbeeld, door de wilde, weelderige Slatuinen, zou ook kunnen doorgaan voor yogische slaapmeditatie, met een bezwerende stem die in de koptelefoons van de bezoekers over fysieke, ecologische, emotionele, digitale en kosmische netwerken kabbelt waardoor wij mensen onszelf met alles en iedereen kunnen verbinden. Helemaal tot uw dienst en namasté, maar de preek zóu een beoogde ‘mindfull’ beleving van de tuin bij velen in de weg kunnen zitten.

Natuur en cultuur komen samen in de Kas Keerweer, waar Cherish Menzo een uittreksel van haar solo Jezebel uitvoert. De opstelling, met Menzo ín de kas en het publiek eromheen, legt nog sterker de nadruk op de voyeuristische blik waaraan de ‘video vixen’ zich welbewust blootstelt. Vanaf 21 juli is Menzo’s solo in zijn geheel te zien tijdens het Peepshow Palace Festival in de Brakke Grond. Julidans presenteert daar een eigen programmering, met werk van onder anderen Nicole Beutler, Shailesh Bahoran en Lisbeth Gruwez.

Dans Julidans x WhyNot: Off Venue Gezien: 3/7, diverse locaties, Amsterdam. Inl: offvenue.nl ●●●●●