Rechtse partijen scoren bij verkiezingen in Kroatië

De parlementsverkiezingen van Kroatië hebben zondag een verrassend grote winst opgeleverd voor de conservatieve regeringspartij Kroatische Democratische Unie (HDZ). De centrum-rechtse partij van premier Andrej Plenkovic behaalt volgens de exitpolls 61 van de 151 zetels. De linkse coalitie onder leiding van de sociaal-democraten lijkt te blijven steken op 44 zetels.

Vooraf leken de verkiezingen spannender te worden, zowel in de peilingen als omdat het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken opliep. Ook is de regering van Plenkovic geplaagd door corruptieschandalen. Bovendien werd in januari de zittende president van HDZ nog verslagen door de linkse Zoran Milanovic.

Volkszanger tegen minderheden

De grote vraag is of de conservatieven een coalitie zullen vormen met de extreem-rechtse volkszanger Miroslav Skoro. Zijn beweging Thuisland wordt derde met waarschijnlijk 16 zetels, net genoeg voor een parlementaire meerderheid. Skoro ageert fel tegen corruptie, maar ook tegen Servische, Joodse en Roma minderheden. Eén van zijn kandidaten heeft het einde van de fascistische vazalstaat in Kroatië na de Tweede Wereldoorlog „de grootste nationale tragedie” genoemd.

Premier Plenkovic kan ook verder regeren met een aantal kleinere coalitie- of gedoogpartners, zoals hij de afgelopen jaren heeft gedaan. Een ‘grote coalitie’ om de op corona volgende economische crisis te bezweren, is door beide twee traditionele partijen uitgesloten.