Het leven is meer dan een balletje binnenkant paal

Er was een tijd dat Ronald Koeman onder journalisten niet bepaald te boek stond als een vlotte prater. In interviews gebruikte hij meer ‘je’ dan ‘ik’ in zijn zinnen. Hij hulde zich liever in nevelen. Als trainer flirtte hij graag met toekomstige clubs: „Je weet nooit wanneer er een trein langskomt.” Tegen de hogesnelheidstrein naar Barcelona zou Koeman nooit ‘nee’ zeggen.

Na het hectische bestaan van clubtrainer zit Koeman tegenwoordig op zijn gemak eersteklas als bondscoach bij het Nederlands elftal. Hij voelt zich langzamerhand een senior en praat vrij en ontspannen in een televisiestudio, zoals dit weekend bij de NOS.

Koeman keek naar het scherm en zag hoe er voor het eerst weer werd gefietst in Vlaanderen. Zijn mondhoeken plooiden omhoog; de wielersport kan hem wel bekoren. Zelf zit hij de laatste jaren ook veel op een racefiets. Fanatisme is hem niet vreemd. Het liefst rijdt hij flinke afstanden in een stevig tempo.

Twee maanden geleden kwam hij thuis van een ritje en voelde zich niet lekker. Zijn vrouw wachtte geen seconde te lang. In allerijl gingen ze naar het ziekenhuis waar een hartinfarct werd geconstateerd. Inmiddels zit hij alweer op de fiets: „Ik moet weer conditie opbouwen. Helm op, hè.”

Helm op.

Het goede voorbeeld geven doet Koeman graag.

De andere studiogast, Jan Lammers, besprak de Grand Prix van Oostenrijk. Koeman luisterde geduldig. Lammers vond het prima dat Max Verstappen voorafgaande aan de race niet wilde knielen bij een gezamenlijke actie van coureurs tegen racisme. „Max is Max, hij wil zelf bepalen wat hij doet en ik weet dat ie zuiver is.”

Koeman schoof wat naar voren aan tafel om rustig zijn mening te geven. „Het verbaasde me. Je bespreekt dat toch als groep, dan moet je ook met elkaar knielen. Bij het Nederlands elftal werd ik gebeld door Virgil van Dijk over het statement dat ze wilden maken over VI. Dat doen ze met elkaar.”

Het is wellicht het verschil tussen teamsport en individuele sport. Koeman heeft een team gesmeed van het Nederlands elftal en daar hoort uniform reageren bij, vindt hij.

Deed het opgelopen hartinfarct hem anders tegen het bestaan aankijken? „Nou, niet zozeer, dat doe ik al een tijdje. Het leven is meer dan een balletje binnenkant paal. Ik ben al een tijdje van ‘pluk de dag’. Als je 55+ bent, leef je niet nog eens dertig jaar.”

Weten we dat ook: als het aan Koeman ligt wordt Koeman ongeveer 85 jaar.

Er werd nog gevraagd of hij ooit nog trainer wil worden van Barcelona. De Catalaanse club staat er niet best voor. Daar stond weer zo’n trein klaar om in te springen. De jonge Koeman had het ticket al geboekt maar de oudere versie wuifde een mogelijk aanbod weg.

Zijn antwoord klonk rotsvast, al was het een dubbele ontkenning: „Nee, nee.”

