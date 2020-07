Haagse raad wil opheldering over samenwerking met salafistische moskee

Verschillende Haagse gemeenteraadsfracties hebben schriftelijke vragen gesteld, of zullen dat nog doen, over de samenwerking van de gemeente met de Quba-moskee, die door de politie wordt beschouwd als een „broeinest van jihadisme”.

Lees ook het onderzoek naar de Quba-moskee: Hoe een Haagse moskee een verzamelplaats voor jihadisten werd

Zaterdag berichtte NRC over de samenwerking: de moskee was onderdeel van een overheidsprogramma om geradicaliseerde moslims in de gaten te houden. In totaal bezochten volgens de politie zeker zestig veroordeelde terroristen, uitreizigers en terugkeerders de Haagse moskee. Tegenover NRC stellen bronnen dat de gemeente en politie een conflict kregen over de aanpak. De gemeente zag de Quba-moskee als partner, de politie drong aan op het verbreken van de banden.

Lees ook: Hoe een Haagse moskee een ‘verzamelplaats voor jihadisten’ werd

‘Geschrokken’

Coalitiepartij VVD zegt „geschrokken” te zijn en gaat het college „om opheldering” vragen. Hart voor Den Haag, de grootste oppositiepartij, vraagt om „directe sluiting van de Jihadmoskee” en „opheldering over het conflict dat de gemeente en politie” hadden over de Quba-moskee.

„Een door de overheid gecreëerd broeinest van haat, gekker moet het niet worden”, zegt fractievoorzitter Richard de Mos. „Het is bizar dat de gemeente de moskee zag als partner in de radicaliseringsaanpak, terwijl de politie terecht aandrong op het verbreken van de banden”, aldus De Mos.

De Haagse Stadspartij zal schriftelijke vragen stellen over de in haar ogen gebrekkige transparantie. De gemeenteraad was niet op de hoogte van de samenwerking met de Quba-moskee, noch over het meningsverschil tussen politie en gemeente. „Wat waren de afspraken, waar precies is het geld aan uitgegeven?”, zegt raadslid Fatima Faïd.

Adeel Mahmood van de islamitisch geïnspireerde partij Nida zegt: „Als je zowel het artikel in NRC als de reactie van de moskee leest, laat dit zien dat de kritiek op radicaliseringsprojecten meer dan terecht is. De wijze waarop moskeeën en geestelijke predikers voor de bus worden gegooid en worden ‘afgedankt’ is echt problematisch.”

Tweede Kamer

De PVV stelt niet alleen schriftelijke vragen aan het Haagse college, maar ook de fractie in de Tweede Kamer wil opheldering van de ministers van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken. Coalitiepartij CDA geeft, net als de ChristenUnie, aan de Quba-moskee ter sprake te brengen tijdens het plenaire debat over veiligheid. Dat wordt over anderhalve week in de Haagse gemeenteraad gehouden.