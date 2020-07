Zuid-Afrika meldt recordaantal van ruim 10.000 nieuwe gevallen Covid-19

Lagere toename coronabesmettingen in VS op Onafhankelijkheidsdag

In de Verenigde Staten zijn zaterdag bijna 44.000 nieuwe gevallen van Covid-19 gemeld, een lager aantal dan de voorgaande twee dagen, toen de dagelijkse toename boven de 50.000 uitkwam. Dat blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University in Maryland, schrijft AFP.

In twee van de grootste staten van het land, Texas en Florida, werden niettemin nieuwe records gevestigd voor aantallen nieuwe bekende gevallen op één dag. De twee zuidelijke staten, beiden nieuwe epicentra van de pandemie van het coronavirus in de VS, meldden samen bijna 20.000 nieuwe besmettingen.

De vertraging van de landelijke toename van het aantal vastgestelde gevallen heeft mogelijk te maken met een lager aantal testen wegens het lange weekeinde in de VS. In verband met Onafhankelijkheidsdag, zaterdag, was vrijdag voor veel Amerikanen een vrije dag.

In de zuidelijke staten van de zogenoemde 'sun belt' loopt ondertussen ook het aantal ziekenhuisopnames op. In Texas werd voor de zesde dag op rij een nieuw record gevestigd: bijna 7.900 patiënten met Covid-19 liggen er nu in ziekenhuizen. In de staat New York, dit voorjaar het epicentrum van de pandemie in de VS, lagen zaterdag nog 844 patiënten in het ziekenhuis. Op de piek werden daar bijna 19.000 bedden bezet door coronapatiënten.

In totaal ligt het aantal vastgestelde gevallen van Covid-19 in de VS inmiddels op ruim 2,8 miljoen. Ongeveer 130.000 mensen zijn aan de ziekte overleden.